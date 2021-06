Aguado sorprende a Risto al hablar de su ¿mala? relación con Ayuso: "Me extraña lo que dice"

Ignacio Aguado, expresidente de la Comunidad de Madrid, debutó este lunes como analista del programa que presenta Risto Mejide en Cuatro, Todo es mentira. El exdirigente solo ha tardado unas semanas en encontrar trabajo en televisión tras anunciar que dejaba la política en mayo.

Lea también: Jorge Javier y Miguel Ángel Nicolás, enfrentados: la 'pillada' en los pasillos de Telecinco que acabó en un monumental enfado

Su primera participación en el formato tenía su morbo, ya que se produjo el mismo día en el que Ayuso, su exsocia de gobierno, había presentado a sus consejeros. Durante su intervención, Aguado habló mucho de la política popular y lanzó alguna que otra pullita.

"¿Su ambición es ser presidenta de España?", preguntó Risto a lo que Aguado respondió diciendo: "Yo creo que en su hoja de ruta está y la de en su entorno también. El tema no es si lo piensa o no, sino cuándo es el mejor momento. Al final es PP y criados en Nuevas Generaciones. Son cuña de la misma madera. Ahí solo puede quedar uno".

Aguado habla de la mala relación que tenía con Ayuso: "Somos diferentes"

Aguado fue más allá cuando el publicista puso sobre la mesa la figura de Pablo Casado, el líder del PP a nivel nacional. "A Casado le queda una bala, que son las siguientes elecciones. Si no gobierna, Isabel se lo quitará de en medio", dijo contundente el flamante nuevo analista.

El exlíder de la formación naranja en Madrid también habló de su mala relación con Ayuso. "Somos diferentes. Ella no se lleva bien con el discrepante, yo sí. Ella es de un Partido Popular duro donde lo que hay es un ordeno y mando", dijo para ser irónico después: "Ya es libre que es lo que quería. La felicito. Ya no tiene un socio incómodo como éramos nosotros".

Aguado, por último, sorprendió con sus palabras, muy diferentes de las de Ayuso con Ana Rosa. "Nunca he tenido una mala relación con ella en lo personal. Por eso me extraña que diga que tenía una mala relación. En el PP de Madrid no están acostumbrados a cohabitar".

Entidades Risto Mejide Ignacio Aguado Vicepresidente de la Comunidad de Madrid Vicepresidente de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso Presidenta de la Comunidad de Madrid Presidenta de la Comunidad de Madrid