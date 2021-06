Nicki Nicole pone en apuros a Broncano confesando lo que pensó de él al conocerlo: "Creía que eras la pared"

David Broncano recibió este lunes la visita de Nicki Nicole. La cantante argentina acudió a La Resistencia para presentar su nuevo trabajo y ambos terminaron confesando lo que pasó en el momento en el que se conocieron. La sorpresa llegó cuando hicieron saber al público que esto ocurrió hace apenas unos días.

"Todas las cosas que han pasado aquí en un rato ha sido brutal", valoró el presentador al final del programa. Y es que, durante la entrevista, la invitada habló de su nuevo proyecto, le regaló un futbolín para jugar una partida en directo y acabó haciendo un 'freestyle' contra el racismo mientras un miembro del público destrozaba parte del decorado.

Pero antes, al comienzo de la charla, Broncano desveló que, por primera vez en los años que lleva presentando La Resistencia, conoció a la invitada días antes de que acudiera a su programa. "Nos conocimos antes de vernos aquí", aseguró el cómico mientras la artista se hacía la despistada.

La fiesta en la que coincidieron Nicki Nicole y Broncano

"¿Ah, sí?", preguntó contrariada. "Ah, perdón, perdón. Es que eras muy diferente, la verdad", empezó diciendo ante la cara de estupefacción del humorista. "Es que eras tan callado que pensaba que eras parte de la pared. Literalmente pensé: ¿lo saludo o no?", confesó Nicki Nicole en unas palabras que sonrojaron a Broncano.

Enseguida, el presentador aclaró lo sucedido: "Es que yo iba allí con otra gente, nos encontramos y yo soy un chaval que si no te conozco, no voy a estar dándote la chapa y haciéndote bromas. Estaba a mi rollo, a mis cosas", aseguró antes de desvelar lo que más le sorprendió de ella.

Youtube Video

"Hubo una cosa muy guapa. Un detalle que te define como persona. No tenías vaso y cortaste una botella de refresco de dos litros en dos y quemaste los bordes para no cortarte", dijo aún asombrado. "Te quería agradecer en público que me fabricaste una jarra", desveló, provocando la ovación del público.

Nicki Nicole desvelaba así algunos detalles de la fiesta en la que coincidieron el pasado sábado por la noche y en la que ambos estuvieron con la actriz Ester Expósito y la cantante Aitana Ocaña. Esta última compartió una foto en su cuenta oficial de Instagram junto a la intérprete y al presentador de La Resistencia. Además, en la instantánea, Broncano aparece, aparentemente, con la 'jarra' que le fabricó Nicole.