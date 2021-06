Mamen Mendizábal se vacuna en directo ante las cámaras de La Sexta: "Ni duele, ni se nota"

Mamen Mendizábal se ha vacunado contra el coronavirus en directo en Más vale tarde. La presentadora de 45 años (15 de enero de 1976) ha acudido hasta el Wanda Metropolitano para recibir la primera dosis de Pfizer delante de las cámaras de La Sexta.

Mendizábal ha dejado su puesto a Luis Sanabria a mitad de programa para acudir a su cita por su cuenta. Lo que no se esperaba era que la cadena la 'secuestrara' para retransmitir en directo el momentazo.

Mamen Mendizábal se vacuna en directo: "Va por por aquellos que no han llegado"

"No doy crédito a lo que me habéis hecho. Yo llevaba las llaves de mi coche preparadas, y me encuentro un coche de la tele, un compañero cámara, otro de sonido... y me meten en el coche. No voy a decir que casi secuestrada, porque son buena gente, pero ¿no me vais a dejar en paz ni el día que me vacunan que lo vamos a tener que contar en directo?", ha dicho en tono de broma, ya de camino al estadio del Atlético de Madrid.

Mendizábal ha reconocido también estar "un poco nerviosa" antes de recibir el pinchazo, adónde ha acudido muy emocionada: "Yo me vacuno por toda esa gente que no ha llegado a este momento. Me vacuno por todos ellos".

Finalmente, la periodista ha recibido la vacuna. "Esto ni duele, ni se nota, ni nada. Ya estoy vacunada", ha señalado para ejercer de reportera a continuación y entrevistar a la enfermera encargada de inyectarle el compuesto de Pfizer.