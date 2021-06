El cabreo de Jorge Fernández por lo que ocurrió en plena emisión de 'La Ruleta': "Me quito el pinganillo"

Jorge Fernández ha interrumpido este lunes la emisión de La Ruleta de la Suerte para lanzar a sus jefes una importante petición de cara a los programas que se celebrarán durante los meses de verano.

Después de bailar uno de los mayores éxitos musicales de Ricky Martin, el presentador recordó "lo bien que nos lo hemos pasado" bailando este tema. "Tengo muy buenos recuerdos", ha añadido Fernández antes celebrar la inminente llegada de la época estival.

"Ya huele a playa", destacó Joaquín Padilla, líder de la banda del concurso de Antena 3. "En seguida empezamos con las canciones de veranito", añadió el conductor del espacio de Antena 3 antes de hacer una petición a los responsables del mismo. "Prometedme una cosa", ha empezado diciendo al tiempo que sus jefes le interrumpían.

Jorge Fernández se rebela contra La Ruleta de la Suerte

"Me están diciendo vámonos", desveló Fernández, que ha pedido que no metan en el repertorio la canción de El Tiburón. "¿No me lo vas a prometer Nacho?", ha preguntado ante las cámaras. "Me están diciendo que no prometen nada", ha aireado Jorge antes de tomar una radical decisión. "Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Me mosqueo, me quito el pinganillo. No quiero saber nada de nosotros. Me da igual", dijo simulando estar indignado.

"Ya no sé dónde vamos", acabado reconociendo cuando intentaba seguir con el programa. Mientras lanzaba el chascarrillo, el auricular se le ha caído: "¡El pinganillo a la ruleta!", exclamó entre risas segundos antes de rescatarlo y seguir con el programa.