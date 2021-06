Ana Rosa y Joaquín Prat atizan a 'Supervivientes' por hacer a Olga leer el "no tiene coño" de Rocío Carrasco

"No tiene coño, no lo tiene". La ya mítica frase que popularizó Rocío Carrasco al hablar de Olga Moreno en la docuserie de Telecinco en la que ha desgranado los presuntos malos tratos que ha recibido por parte de Antonio David Flores sigue dando de qué hablar.

Este domingo, Supervivientes dejó en shock a los espectadores al hacer que la destinataria del mensaje, Olga Moreno, la leyese durante una de las pruebas del reality. La concursante debía adivinar qué dos frases de un total de cinco que le fueron propuestas habían sido de verdad dichas en el programa por alguno de sus compañeros.

Lea también: Tom Brusse deja a España en shock ante su imagen más comentada en 'Supervivientes': "Aplauso al realizador"

El reality coló entre ellas el "no tiene coño" de Rocío Carrasco para regalar a la audiencia un momentazo televisivo que ha provocado una división entre el público. Mientras que muchos han aplaudido a la organización por su ácida decisión, otros no han entendido que se hiciera pasar a Olga por ese 'tierra trágame' del que ella no es consciente, ya que la frase salió a la luz cuando ya se encontraba aislada en los Cayos Cochinos.

Ana Rosa, contra Supervivientes: "Te piden que no mezcles y mezclan ellos"

En este segundo grupo se encuentran Jaoquín Prat y Ana Rosa, que no han dudado en criticar a Supervivientes desde su plató en Telecinco. "Con todo el respeto para mis compañeros, no veo oportuna la frase de '¡no tiene coño! No lo tiene' de Rocío, sinceramente", decía indignado el presentador.

Lea también: Olga Moreno, pillada haciendo trampas y sin castigo otra vez en 'Supervivientes'

"Una cosa es lo que pasa fuera y otra cosa es lo que pasa dentro, pues entonces o café para todos... O ni para unos ni para otros", ha defendido Prat, a la que enseguida se le sumó Ana Rosa Quintana. "Te están pidiendo que no mezclen y están mezclando ellos", ha criticado la presentadora, que tendrá la oportunidad esta semana de preguntarle a su colaboradora, Rocío Flores, qué le pareció este polémico momento.