Adara, abatida tras enterarse por 'Socialité' de la supuesta infidelidad de Rodri: "No quiero saber nada de él"

Adara Molinero ha vivido este fin de semana un nuevo revés amoroso. La ganadora de GH VIP 7 se ha enterado este domingo por Socialité que, supuestamente, su novio Rodri le ha sido infiel con otra chica. El programa de Telecinco llamó a la madrileña, que se quedó totalmente abatida al conocer la noticia.

El espacio presentado por María Patiño asegura que, a pesar de que no quedó registrado por las cámaras de televisión, un testigo de los hechos asegura que Rodri se besó con una chica con la que se marchó a casa en coche desde el restaurante en el que estaban cenando junto a otros dos amigos.

Adara Molinero no aclara en su entrevista telefónica con Socialité si estaban juntos o habían roto su relación, pero se queda totalmente en shock al considerar que le han puesto los cuernos. La exazafata compra en todo caso la versión del programa de Mediaset, pese a que, de momento, no hay imágenes que prueben el engaño de Rodri.

Adara, abatida tras conocer la presunta infidelidad de Rodri

Minutos después de la llamada, Adara comenzó a hacer un directo en Instagram en el que aparecía totalmente abatida tras conocer la presunta traición: "Es necesario que se sepa la verdad. Estoy temblando. Es tan fuerte, estoy destrozada... Me ha destrozado totalmente porque confiaba en él 100%", empieza diciendo. "No puedo explicar con palabras el dolor que siento, es horrible", ha expresado entre lágrimas.

"Conozco a todos los amigos de Rodri. Se los amigos y las amigas que tiene. Rodri se le lanza a dar dos besos en la boca y da la casualidad que cuando la besa hay un árbol delante. Me lo creo 100%", ha asegurado. "No quiero volver a saber nada de él. Esta historia se fue a la mierda, he dado todo de mi, lo he apostado todo de mí y me da mucha rabia. No quiero volver a saber nada de él. Que no me busque ni mierdas", aseguró, dando por rota su relación.

"Habíamos discutido como discute cualquier pareja. Discutíamos y volvíamos pero eso no le da derecho a una persona a coger al día siguiente e irse con una chica", añade Adara, que se vio obligada a interrumpir el directo al sufrir un ataque de ansiedad.

Rodri da su versión de los hechos: "No ha pasado nada"

Horas más tarde, era Rodri el que daba la cara en su perfil de Instagram para dar su versión de lo ocurrido. "En esas imágenes no estaba solo, estaba con gente de mi colegio, nunca ha pasado nada. Estábamos mis amigos, sus novias... no he tenido ni una caricia, ni un beso ni nada. Si lo tenéis, doy permiso para que lo saquen, pero no hay absolutamente nada. Me da pena porque Adara sufre con esas cosas y llevo un año luchando contra quienes me decían que quería televisión", ha arrancado defendiendo.

"He intentado localizar a Adara. He ido a su casa, la he llamado y no ha habido manera. Ayer fui a cenar con mis amigos del colegio. Tengo pantallazos de todos los que estuvimos allí cuando han visto todo, alucinando y riéndose de todo lo que estaba saliendo. Evidentemente no pasó nada de nada, ni un beso ni nada. No hay más versiones", ha asegurado.

"Me gustaría que sacaran todo lo que dicen que pasó anoche. No me voy a pronunciar sobre nada más de esto. Me hubiese gustado que ella me hubiera escuchado pero no ha podido ser. Si ha querido creerse una cosa de una persona que no se quién es y que evidentemente todo lo que ha dicho es falso y lo puedo demostrar perfectamente, pues nada, esto es lo que hay , se queda así. No voy a decir nada más sobre el tema, que cada uno piense lo que quiera. No hay nada de eso y menos lo haría en un sitio así", ha concluido.