"¿Te parece que es un santo?": Cristina Pardo choca con Marhuenda por culpa del rey emérito

Cristina Pardo protagonizó un enfrentamiento con Francisco Marhuenda este domingo en Liarla Pardo a raíz de las últimas informaciones sobre el rey Juan Carlos, puesto que la investigación suiza le vincula con una cuenta en Andorra.

El director de La Razón defendió a ultranza al emérito insistiendo que todo esto forma parte de una "cacería". "Es la persona más importante de España de las últimas décadas. Le debemos muchísimo", aseguró el colaborador.

Sin embargo, Pardo no se quedó callada: "¿Qué cacería? No aseguramos que las cuentas son suyas, decimos lo que dice la justicia suiza". "¿A ti te parece que el rey don Juan Carlos es un santo y todo lo que está saliendo sobre él son cosas que se inventan?", preguntó.

"Todos aquellos que le hacían la pelota de una forma infecta, ahora...", dijo Marhuenda antes de ser cortado otra vez por la presentadora. "Esta cacería que nos gusta tanto en España, de masacrar a alguien...", prosiguió el tertuliano.

Cristina Pardo choca con Marhuenda por el rey emérito: "¿Qué cacería?"

"Pero, ¿qué cacería? Si la justicia suiza dice eso, ¿qué tenemos que hacer los medios españoles?", preguntó Pardo a lo que Marhuenda dijo que no es quien para decir lo que tiene que hacer cada medio y añadió: "Aseveramos de forma tajante en un proceso judicial que no está ni siquiera concluido que es una cuenta vinculada a Juan Carlos. ¿Y por qué está vinculada?".

"No, decimos que la justicia suiza dice que... No decimos nosotros que esté vinculado", puntualizó la presentadora a lo que Marhuenda continuó en sus trece pidiendo un "poco de respeto". "Se puede hablar mal del rey emérito sin insultarte", apostilló Pardo para preguntarle: "¿Por qué de ti no lo dicen y del emérito sí". "Porque yo no soy una persona tan importante como el rey", respondió.