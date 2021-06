"Era un estorbo": Víctor Manuel celebra la marcha de Pablo Iglesias y desvela el político con el que más se identifica

Cristina Pardo afronta ya sus últimos domingos al frente de Liarla Pardo. A partir de septiembre, la presentadora comenzará a conducir de lunes a viernes junto a Iñaki López el Más vale tarde de Mamen Mendizábal. La madrileña ha decidido emprender nuevos proyecto, obligando a La Sexta a hacer importantes cambios en sus principales programas.

Este domingo, Pardo ha entrevistado a Víctor Manuel, quien se ha mojado con algunos de los asuntos más relevantes de la actualidad política del país. Entre otras cosas, el cantautor se ha mostrado muy duro con Pablo Iglesias: "Era un personaje bocazas", ha expresado el asturiano.

"La marcha de Iglesias me ha parecido absolutamente necesaria", ha valorado el cantante. "Afortunadamente, él se ha dado cuenta a tiempo de que era un estorbo", ha añadido. "A mí se me volvía un personaje incómodo, es demasiado bocazas. Me interesa mucho más el trabajo de Yolanda Díaz me reconforta más y me identifico más políticamente con ella", ha confesado el artista.

La opinión de Víctor Manuel sobre los indultos a los independentistas

Víctor Manuel ha aprovechado la ocasión para hablar también del indulto a los líderes del procés: "Creo que merece la pena intentarlo. Alguna fórmula habrá que encontrar", ha opinado. "Nada me frustraría más que no lo intentasen y el conflicto siguiese enquistado por los años de los años", reconocido el invitado, que cree que "los indultos son una manera de cura".

"Todo se mira por el rabillo del ojo para ver qué hace el otro y ver cómo le pueden insultar, hundir y hacer fracasar al otro, y eso supongo que se les irá curando todo eso", ha zanjado.