"Pensé cortar el programa": Pablo Motos desvela el día que cambió el destino de 'El Hormiguero'

Pocas veces Pablo Motos concede entrevistas y menos para abrirse en canal como lo ha hecho en los últimos días en un famoso canal de Youtube. El presentador de El Hormiguero ha aprovechado la ocasión para desvelar muchos secretos del programa que conduce de lunes a jueves en Antena 3.

Después de hacer un repaso a algunos de los invitados de renombre dentro del mundo de la música, el cine o la televisión, Motos ha lanzado una reflexión sobre sus entrevistas a personajes políticos. Según el valenciano, en este tipo de charlas le cuesta sacar a relucir su lado más amable: "La mayoría de gente que viene a mi programa es porque tengo admiración por ella o porque es muy popular", empieza diciendo.

"Las entrevistas políticas solo las hago si son elecciones y yo lo único que quiero es que la gente quién es el que tengo delante y qué quiere. Yo no tengo por qué ser amable o cordial. Lo que quiero es ver la fortaleza de sus ideas. Yo me siento huérfano políticamente, me gustaría que alguien me convenciera y poder ir a votar con esa ilusión, pero no me pasa", ha reflexionado ante Ricardo Moya en El sentido de la birra.

"En las dos elecciones que he cubierto no he ido a votar, porque no quiero entrevistar a alguien y después ir a votar. En esas entrevistas no soy cordial, creo que tengo que hacer un servicio público porque el programa tiene mucha audiencia y sobre todo porque el programa está fuera de los tertulianos y los periódicos", ha rematado, desgranando el objetivo de llevar a representantes políticos a su programa.

El día que Pablo Motos casi tira la toalla con El Hormiguero

Durante la charla, Motos desvela que hubo un día en el que casi cambia para siempre el destino de El Hormiguero: "Yo ahora quiero ser útil. Entonces cuando llegan las elecciones quiero ser útil. Cuando llegó la pandemia, al principio, pensabas que si abrías la ventana te morías. Entonces llegó un momento en el que pensé cortar el programa, irnos todos a casa", confiesa.

"Tuve un momento muy vital y me acordé del doctor Pedro Cavadas, uno de los mejores cirujanos del mundo. Le pregunté sobre la gente que no tenía una parte de su cuerpo y sobre si incluso así se quería vivir. El tío me explicó: la vida es como un niño en una atracción, da igual las vueltas que de que el niño se va a ir llorando a casa, porque nunca es buen momento para morirse. Esa frase se me quedó clavada y por eso decidí seguir haciendo el programa de televisión porque la gente necesita compañía y tener algo que había antes de la pandemia", ha concluido.