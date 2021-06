'Supervivientes' se mofa de Olga Moreno, obligada a leer la frase que pronunció Rocío Carrasco: "No tiene coño"

Supervivientes 2021 organizó una prueba en la que los concursantes tenían que leer posibles frases que sus compañeros podrían haber dicho sobre ellos. Algunas eran verdaderas y, otras, falsas.

De las cinco opciones, cada uno debía elegir dos. Si las dos eran correctas, recibirían una recompensa; si una era correcta y otra no, no tendrían premio ni penalización; y si las dos eran incorrectas, iban directos a la ruleta de castigos.

La sorpresa llegó cuando Olga tuvo que leer una de las frases que los guionistas habían colado, que no era otra que la que Rocío Carrasco dijo sobre ella en el documental que protagonizó. "No tiene coño, no lo tiene", espetó sobre Olga Moreno en su día.

Olga Moreno lee la frase que pronunció Rocío Carrasco: "No tiene coño, no lo tiene"

Escuchar a la concursante leer esa frase fue especialmente llamativo, porque se trata de una expresión que se ha usado en las últimas semanas par atacar a Olga Moreno en las redes sociales y ha sido Trending Topic. Como es habitual, unos criticaron el movimiento del programa y otros aplaudieron la decisión de los guionistas.

En cualquier caso, Olga acertó las dos frases que sus compañeros habían dicho "Está siempre a la defensiva" y "Me veo en la final con ella". La concursante consiguió un pepito como recompensa.