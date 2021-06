El maestro Joao revela el origen de su enemistad con Rocío Flores

El maestro Joao y Rocío Flores han sido protagonistas esta semana por su enfrentamiento en directo en el plató de Supervivientes. La nieta de Rocío Jurado y el vidente, defensor de Tom Brusse, discutían sobre las intenciones de Olga Moreno en el concurso.

Durante la emisión de Viernes Deluxe, Joao contó que, desde que le regaló el pañuelo de Rocío Jurado a Rocío Flores en una gala de GH VIP, no se han vuelto a ver. "Esa mujer no me dirige la palabra a partir de ahí. Antonio David me dijo que no se lo tuviera en cuenta, que su niña estaba lejos de la televisión".

Además, el maestro asegura que cuando salió a la luz la noticia de su relación con el Rubio, su actual novio, Rocío se enfadó. "Ella conocía a mi Rubio. Eran amigos desde que él fue a pretender a Gloria Camila en MyHyV. Después de salir la noticia, Rocío bloqueó a mi Rubio de todas las redes sociales".

Jorge Javier aprovechó para preguntarle al maestro si "¿Conocemos a la verdadera Rocío Flores?", y el vidente ha sentenciado de forma directa "No".