Belén Rodríguez responde a Rocío Flores: "No me voy a justificar por hacer mi trabajo"

La enemistad entre Belén Rodríguez y Rocío Flores va en aumento. La colaboradora de Telecinco ha intervenido en Viernes Deluxe para responder a las últimas críticas de la hija de Rocío Carrasco.

El pasado martes, la nieta de Rocío Jurado, acusó en directo a Belén de liderar "una campaña de acoso y derribo" contra Olga Moreno en Supervivientes.

"Estoy cansada de estas personas que juegan con mi trabajo, este señor que despidieron de Mediaset y de su hija, que ha sido condenada por darle una paliza a su madre", sentenciaba Rodríguez.

La periodista ha recordado que Rocío Flores ha pedido su despido en El programa de Ana Rosa y señala "si eso lo dice en público, imagínate lo que dice de mí en privado".

Belén Ro a Rocío Flores: "Nunca he mezclado 'Supervivientes' con el documental"

"No me voy a justificar por hacer mi trabajo. Si hablo de las cosas de fuera es porque Olga, en el reality, habla de cosas de fuera. Nunca he mezclado Supervivientes con el documental" dejaba claro la colaboradora.