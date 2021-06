Chelo García Cortés se postula para entrar en 'GH VIP 8': "Yo trabajo para pagar a Hacienda"

Mediaset hace unos días dio una sorpresa a los seguidores de Gran Hermano anunciando la vuelta del formato con la octava edición del VIP. El reality lleva en stand by dos años, desde que se produjo la retirada de anunciantes por el caso Carlota Prado.

Desde entonces, son muchos los nombres que suenan en las primeras quinielas como Zayda Gutiérrez, la hija de Guti y Arancha de Benito, o Julia Janerio. A la lista de posibles concursantes se ha unido este jueves una colaboradora de Sálvame: Chelo García Cortés.

¿Chelo García Cortés, concursante de 'GH VIP 8'?

"Chelo, ¿tú irías a Gran Hermano VIP?", le ha preguntado Jorge Javier a su compañera, que respondía así: "Mira, mi reality por excelencia era Supervivientes, pero, por supuesto, ¿por qué no? Yo me postulo y ya...".

"¿Cuánto pagarías por ir?", ha insistido el presentador a lo que ella ha contestado: "No, a mí me pagan o yo no voy. Yo no trabajo gratis". Chelo, además, ha explicado que "sería una forma de quitarme todo el follón que tengo con Hacienda".

"Yo trabajo para pagar a Hacienda, pues un trabajo bien remunerado yo lo acepto", ha dicho la colaboradora añadiendo que "yo hago como Matamoros, todo es cuestión de negociar". Chelo cumplirá este verano 11 años en Telecinco.