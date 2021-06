Paz Padilla hablará con Bertín: su emotiva entrevista un año después de la muerte de su marido

Paz Padilla será la próxima invitada de Bertín Osborne en el programa Mi casa es la tuya que Telecinco emitirá próximamente, semanas después del regreso del presentador con la charla que tuvo con Isabel Díaz Ayuso.

Bertín hablará en este caso con Paz Padilla, presentadora de Sálvame, que hace casi un año perdió a su marido. "¿Nunca le dijiste a él en ningún momento que se estaba muriendo?", pregunta el presentador a la humorista en una de las promos que ha lanzado el programa.

Lea también: ¿Eres monárquica? ¿Te ves de presidenta del Gobierno?: Ayuso responde a las preguntas más directas de Bertín

"No tenía cojones, porque era una cobarde", responde ella, que también explica los pasos que ha tenido que seguir dando en los últimos meses para continuar con su vida. "Por mucho que yo me meta en la cama [a llorar su pérdida], él no va a volver", admite.

La entrevista de Bertín a Paz Padilla en la playa de Zahara de los Atunes

La entrevista de Bertín Osborne a Paz Padilla se ha grabado en la playa de Zahara de los Atunes, Cádiz, que es precisamente el lugar donde ella y su marido se casaron en 2016.

???? ¡PRÓXIMA INVITADA: @pazpadilla!@BertinOsborne y ella tendrán un encuentro muy especial en la playa de Zahara de los Atunes, Cádiz ????



Próximamente, en @telecincoes ???? pic.twitter.com/xtvoGZzBIB — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 17, 2021