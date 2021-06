¿Peligra el futuro de Pilar Rubio en 'El Hormiguero'?: las dudas tras la marcha de Sergio Ramos del Real Madrid

Es la noticia del día. Sergio Ramos no seguirá en el Real Madrid. Después de meses de duras negociaciones, el defensa no ha llegado a ningún acuerdo con Florentino Pérez para conseguir su renovación con el club. La abrupta marcha del sevillano ha dividido a la afición merengue, ya que muchos no han entendido como el equipo ha roto una vez más de malas maneras su relación con una de las leyendas más grandes de su historia.

La salida de Sergio Ramos del Real Madrid se hizo oficial en la noche de este miércoles, prácticamente al mismo tiempo que Pilar Rubio salía al plató de El Hormiguero para realizar su habitual sección en compañía de Pablo Motos y el estilista Josie. Enseguida, todas las miradas han sido puestas sobre la presentadora, ya que han surgido algunas dudas sobre su continuidad en el programa de Antena 3.

A pesar de que, evidentemente, la madrileña y el andaluz llevan sus carreras profesionales de forma paralela, una marcha de Ramos a un club extranjero podría condicionar el futuro de toda la familia. De momento, el futbolista no ha aclarado en qué equipo jugará la temporada que viene, pero lo que está claro es que las opciones de quedarse en España son mínimas.

¿Peligra el futuro de Pilar Rubio en 'El Hormiguero'?

Durante la rueda de prensa de despedida que ha ofrecido a los medios de comunicación, Ramos ha dejado claro que, en este momento de su carrera, "no contempla" la posibilidad de regresar al Sevilla F.C., su equipo de cuna. Además, ha dejado claro que allí donde vaya, estará siempre acompañado de su mujer y sus hijos.

"Lo importante no es el sitio, sino con quién. La familia siempre ha estado: mis padres, mis hermanos, mis hijos y mi mujer. Y da igual coger un ave que tarde dos horas y media, que un avión que dura hora y media. El viaje es el mismo y el objetivo, que es estar juntos, no cambia. Estar unidos ha sido una de mis grandes fortalezas y eso sigue intacto. Va a ser determinante en mi vida y mi felicidad depende de todos ellos", ha expresado emocionado el camero.

Se desconoce por ahora si Sergio Ramos tiene alguna oferta sobre la mesa, pero hay rumores que apuntan a que podría terminar en el Chelsea o el PSG. Algunos incluso lo colocan en la Juventus de su excompañero Cristiano Ronaldo. Sea como fuere, la salida al extranjero de la familia, ya sea a Inglaterra, Francia o Italia, no tendría por qué condicionar el futuro de Pilar Rubio en el El Hormiguero. Sus colaboraciones en el programa son puntuales y podría viajar a España de forma recurrente para cumplir tanto con este, como con el resto de sus compromisos profesionales.

El precedente lo encontramos en compañeras como Sara Carbonero, cuya relación con Mediaset continuó durante un tiempo mientras ella, Casillas y sus hijos estaban instalados en Oporto. Edurne, por su parte, también tiene a su marido jugando en Manchester y ella ha continuado en Got Talent, así como en otros proyectos dentro y fuera de la televisión.