Críticas a TVE por la complicada conexión de un reportero bajo la tormenta: "Error"

Los espectadores de Televisión Española fueron testigos este miércoles de la complicada situación que vivió en directo uno de los reporteros de la segunda edición del Telediario. Todo sucedió mientras realizaba una crónica a través de una conexión con Carlos Franganillo, presentador del informativo.

El periodista, Adrián Arnau, apareció en pantalla asegurando encontrarse por fuera de las instalaciones de la cadena pública en Torrrespaña, Madrid. El empleado de La 1 salió para informar a los espectadores de la sorprendente situación climatológica que se estaba desatando en ese mismo instante en la capital.

Arnau decidió prescindir del paraguas y las pasó canutas para poder realizar con normalidad la crónica, exponiéndose a la tromba de agua y granizo que estaba cayendo en ese mismo instante sobre la región. "Ha comenzado avisando el cielo que avecinaba una gran tormenta y como podemos ver está ya sobre nosotros. Ha caído una fuerte granizada, está arreciando cada vez más y los coches de momento no tiene muchas dificultades para avanzar, aunque ya están levantando mucha agua", empezó diciendo.

"También hemos visto ciertos rayos, hemos escuchado truenos. El granizo ha caído y ahora de momento es la lluvia, pero la intensidad continúa y parece que va a seguir así, al menos durante un buen rato", ha concluido como ha podido el reportero, que ha sufrido para sacar adelante su trabajo.

El reportero, obligado a aclarar su exposición al temporal

Las imágenes del periodista de TVE se han convertido en viral a través de la cuenta oficial de Twitter del Telediario y se causó un gran revuelo entre los internautas, que denunciaron a la cadena por las condiciones en las que el reportero tuvo que hacer la conexión en directo. Tal fue la cantidad de comentarios, que Adrián Arnau se vio obligado a explicar en su perfil lo sucedido.

"Calma, por favor. Estaba bajo techo. He sido yo el que ha rechazado el paraguas porque pensé que no lo necesitaría. Error. A diez segundos del directo, la cosa ha arreciado mucho y ya hemos tirado. ¡Pero vaya, que solo es agua! ¡Y así de bien me han cuidado! ¡Todo ok! Feliz noche!", ha aclarado en un texto que ha acompañado de una fotografía de él mismo siendo secado por dos compañeras.

