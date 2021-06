Lorena Castell descoloca a todos en 'Zapeando': "Me he meado esta mañana"

Lorena Castell realizó un escatológico comentario en pleno arranque de Zapeando este miércoles. Todo fue después de que Marta Torné asegurara que tenía muchas ganas de que el programa de La Sexta alcanzara los 1.880 emisiones, el número del turrón más caro del mundo.

Lea también: Josie, sin compasión con Pablo Motos por la boda de Sergio Ramos: "¡Te engañaron!"

A continuación, Dani Mateo bromeó al contar que aun le sobra turrón. "Estará durísimo ya", apuntó Pedroche a lo que Castell señaló que "hay cosas que no envejecen mal porque el turrón vale, pero los mantecados... A veces me los he comido en mayo".

El percance de Lorena Castell: "Pues me he meado"

"Hace un rato te has comido uno", dijo Torné a lo que ella quiso aclarar que se trataba de una barrita de avena. "De avena y de todo. Te van a dar unos gases", comentó la propia Pedroche.

Lea también: ¿Qué es 'El Rosco Killer'?: Pablo Díaz interrumpe 'Pasapalabra' para saludar a su creador

"Entre que me he meado esta mañana y ahora los gases, vaya tela, vaya día llevo", soltó la colaboradora sin ningún tipo de pudor provocando las risas de todos en la mesa.

En su Instragam, Lorena Castell aclaró lo ocurrido: "Es muy fuerte lo que me ha pasado en las cámaras elásticas: que me he meado. Estaba saltando y cuando he bajado he dicho: 'pues me he meado'. ¿Esto es normal?".