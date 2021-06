Josie, sin compasión con Pablo Motos por la boda de Sergio Ramos: "¡Te engañaron!"

Josie fue el invitado de este miércoles en El Hormiguero. El estilista habló con Pablo Motos sobre moda, estilo y famosos. Pero el momento más curioso se produjo cuando el presentador le recordó las críticas que le había hecho por su look en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio.

"¿Tan mal iba?", le preguntó Motos. "¿Qué tiene de malo mi chaqué? Fui al mismo diseñador que Sergio: ¿Por qué iba él bien y yo mal?", puso sobre la mesa el presentador.

Lea también: Las inesperadas palabras de Jorge Javier Vázquez sobre Josie: "Lo hicimos mal"

"Él tampoco iba bien", respondió Josie, que criticó todos los estilismos de la boda. "El tuyo era terrible y te engañaron vilmente, no te lo pudo hacer un sastre artesano, es una confección industrial adaptada y se nota mogollón", dijo el periodista, especialista en moda.

Josie: "Me choca que te dejasen salir así del taller"

Josie criticó todo el look de Motos y el diseño del chaqué, pero hizo un apunte especial sobre la camisa elegida. "Y ese blanco nuclear con barba pelirroja ¡como si no hubiera un círculo cromático de blancos!", se indignó.

Lea también: Pablo Motos explica su experiencia en el Zendal, qué vacuna le han puesto y por qué solo recibirá una dosis

"Me choca que esas personas te dejasen salir así de su taller", insistió el estilista. "Las costureras jamás dejarían que salieras así porque está todo su empeño en ello, no te habrían permitido nunca salir de esa sastrería con esas mangas", apuntó Josie, que prometió a Motos darle el contacto de unos buenos sastres para no cometer el mismo error.