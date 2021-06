Roncero llora a lágrima viva en 'El chiringuito' por la marcha de Sergio Ramos: "Siempre estarás en mi corazón"

La salida de Sergio Ramos del Real Madrid se hizo oficial a última hora de la tarde de este miércoles. El capitán se va después de no alcanzar un acuerdo de renovación con el club que presidente Florentino Pérez. En 16 temporadas, el de Camas ha ganado 22 títulos.

El Chiringuito dedicó casi por completa la entrega de este miércoles a la marcha de Ramos, a la que tantas noches le han dedicado. Pese a que su salida se daba por hecho, tanto los colaboradores como el propio Josep Pedrerol estaban en shock.

Quien peor lo pasó fue Tomás Roncero. El tertuliano, que la semana pasada mandó un mensaje a Ramos pidiendo que se quedara, rompió a llorar a lágrima viva en mitad de un emotivo discurso ante las cámaras de Mega.

Roncero llora por la marcha de Sergio Ramos: "Siempre estarás en mi corazón"

"Intentaba soñar que no iba ocurrir", dijo. "Sergio nos ha dado una felicidad eterna desde Lisboa y hay madridistas que eso no lo valoran", aseguró recordando su gol en el minuto 93 de la final de la Champions contra el Atlético y que dio la Décima al Madrid en 2014. "Mi hijo Marcos, de once añitos, me abrazo y me dijo 'papá, por fin la Décima".

"Tú eres leyenda, pero leyenda con letras grandes", siguió. "Siempre estarás en mi corazón como otros como Cristiano, Raúl, Casillas, Hierro, Del Bosque... como todos los que se fueron que nos hicieron muy grandes en su día (...). Tú volverás al nuevo Bernabéu y todo el mundo te aclamará".