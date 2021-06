Jorge Javier Vázquez se pronuncia sobre Carlota Corredera tras los rumores de su mala relación

Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado sobre Carlota Corredera, después de que el periodista Jesús Mariñas publicase un artículo en el que aseguraba que los presentadores estaban enemistados tras el final del documental de Rocío Carrasco. "Un enfrentamiento en toda regla, descarado y descarnado", planteaba el columnista sobre las dos estrellas de Mediaset.

"La noticia me produce tal frialdad que ni se me pasa por la cabeza llamar a Mariñas para desmentirlo, y eso que es un colega al que aprecio muchísimo", dice el presentador en su blog de Lecturas. "Sostiene Mariñas que esta guerra puede ser motivo de distracción veraniega para los espectadores. Pobre. Si fuera así no nos largaríamos ninguno de los dos de vacaciones para no perder posiciones, pero tanto ella como yo estamos deseando pirarnos. A no ser que las guerras ya no sean como las de antes y ahora se libren desde las hamacas de la playa".

En cualquier caso, Jorge Javier dice que le "hace gracia" la publicación de ese tipo de noticias sobre su supuesta enemistad con compañeros de trabajo.

Jorge Javier: "Mejor dar que hablar que provocar silencio"

"Tanto a Carlota como a mí nos sitúa en un lugar de privilegio porque esas rivalidades contribuyen a forjar leyendas, y si te dedicas a esta profesión mejor dar que hablar que provocar silencio", explica Jorge Javier Vázquez, que en el mismo artículo recuerda una anécdota que vivió con Corredera cuando él presentaba y ella, mientras dirigía, hizo un comentario por el pinganillo que le provocó un ataque de risa antes de hacer una promo publicitaria.