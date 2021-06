Estalla la guerra entre los reporteros de 'Sálvame': "Le llaman la estrellita"

En Sálvame, no solo existen rencillas entre colaboradores. También ocurre con sus reporteros. El espacio de Telecinco ha abierto este miércoles un nuevo melón, después de la boda de José Antonio León, a la que acudió Paz Padilla junto a su hija.

La polémica surgió al saber que el encargado de cubrir las informaciones que tienen lugar en Andalucía no invitó a su compañero Kike Calleja. Hoy, el también reportero Sergi Ferré ha abierto la caja de los truenos al desvelar cómo es la relación entre ellos.

"¿Hay mal rollo?", ha preguntado Kiko Hernández a Ferré. "Mal rollo no hay porque yo no esperaba una invitación, yo no soy amigo de José Antonio", ha respondido asegurando que hace un tiempo, su compañero "borró a todo el mundo de Instagram".

Sergi Ferré: "A José Antonio León le llaman la estrellita"

"Últimamente, José Antonio está muy, muy arriba. Los compañeros del sur le llaman la 'estrellita", ha proseguido diciendo Sergi Ferré. Según él, León habría utilizado el coronavirus como excusa para evitar invitar a ciertas personas.

El periodista ha terminado diciendo que si se hiciera un Sálvame Okupa con los reporteros del programa daría para "siete temporadas". "Nos matamos cada vez que hay que coordinar las vacaciones", ha dicho Ferré. Omar Suárez y Raúl Trigueros completan la plantilla. ¿Se abre una nueva puerta para La Fábrica de la Tele?

