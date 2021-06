La consecuencia que ha tenido para Arantxa Castilla-La Mancha su denuncia por las amenazas que ha recibido

Como muestra de apoyo y cariño, los fans de Drag Race España han llenado de flores y dulces la casa de Arantxa Castilla-La Mancha, la drag queen extremeña, después de haber sido víctima de acoso en redes por su look en el último episodio emitido por Atresplayer Premium.

La artista se ha mostrado agradecida por el gesto del fandom y ha querido compartirlo a través de su cuenta de Twitter "Os como la cara a cada uno de vosotres. Sois lo mejor", escribe la joven.

Las compañeras de edición también han salido en defensa de la drag queen y han dejado ver el buen ambiente que se respira en el concurso. "En un programa en el que Arantxa y yo nos sinceramos sobre el bullying para hacer conciencia social y esta persona, que es de lo mejor que se me ha cruzado en el camino, tiene que sufrir esto desde el propio colectivo. Hay gente sin corazón", apuntó Killer Queen.

"¿Te imaginas ser gay, que te hagan bullying durante tu infancia y que, cuando encajas en un sitio, te ataque la misma gente de tu colectivo? si 8 personas estamos en esa situación ahora mismo es que algo está haciendo mal el fandom", criticó Sagittaria.

También se pronunció Kandy Muse, la artista drag estadounidense. "Para las chicas de Drag Race España, los fans pueden ser crueles a veces, manténganse fuertes y concéntrense en hacer realidad sus sueños", tuiteó.

