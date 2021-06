Cuál es la canción oficial de la Eurocopa 2020 y quiénes la cantan

La Eurocopa 2020 se juega en Mediaset. El grupo de Paolo Vasile es el encargado de retransmitir en España todos los partidos del torneo continental que tuvo que ser aplazado por la pandemia. Además, tiene la particularidad de jugarse en doce sedes distintas por el 60 aniversario.

Antes de dar comienzo cada encuentro, los espectadores de Telecinco y Cuatro podrán escuchar We Are The People, la pegadiza canción oficial de la Eurocopa. El tema es del famoso DJ Martin Garrix y cuenta con la participación de Bono, de la banda U2, y The Edge.

Bono escribió la letra y creó melodías, mientras que The Edge añadió los riffs de guitarra principales, lo que dio como resultado una mezcla perfecta de los sonidos característicos de cada artista.

Según la UEFA, We Are The People tiene el objetivo de reflejar la positividad, la esperanza y la determinación necesarias para que cualquier equipo tenga éxito, además de ofrecer un sentimiento de unión.

'Juntos somos +', la otra canción de la Eurocopa... pero de Mediaset

El tema no hay que confundirlo con Juntos somos +, el himno de Mediaset para la ocasión compuesto por la presentadora Lara Álvarez, Beatriz Luengo y Yotuel y que suena en todas las promos de la Eurocopa de la cadena.

Eso sí, no estuvo exento de polémica porque muchos han acusado a Lara de plagiar Dime, la canción con la que Beth representó a España en Eurovisión, en 2003.

