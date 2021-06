El aplaudido corte de Belén Rodríguez a Rocío Flores tras sus ataques en 'Supervivientes': "¡Pues apaga la tele!"

Rocío Flores estuvo este martes algo alterada durante la emisión de Supervivientes: Tierra de nadie. Tanto fue así que hasta el propio Carlos Sobera tuvo que intervenir y abroncar a la joven por su actitud en el debate sobre el reality de Telecinco. El presentador tuvo que rebajar la tensión después de que la hija de Antonio David Flores se enfrentara al Maestro Joao y lanzara varios ataques hacia Belén Ro.

"Si una persona me da un argumento coherente, la respeto porque lo llevo haciendo desde el minuto cero, lo que no voy a permitir ese acoso y derribo por parte de Joao y de otros colaboradores que lo hacen en este programa", pidió en un momento determinado Rocío Flores, tanto para ella como para Olga Moreno.

"No la están juzgando como concursante y eso me molesta, no se lo merece. Eso es lo que me duele", defendió sobre la mujer de su padre. "Como él tiene la mala sangre de hacer lo que hace en redes y aquí, ya llega un momento en el que estoy hasta las narices. Y no voy a aguantar faltas de respeto", dijo sobre Maestro Joao antes de que Sobera le preguntara "quién más está participando en el acoso y derribo a Olga".

"¿Te parece poco Belén Rodríguez?", planteó enfadada la joven, haciendo alusión a la tertuliana a la que ella misma ha vetado para no coincidir en los platós de Telecinco. "Bueno, tendrás la oportunidad de hablar con Belén Rodríguez", comentó Carlos, defendiendo que su compañera no estaba allí presente para defenderse.

Belén Ro usa una famosa frase de Antonio David para responder a Rocío Flores

"Yo no tengo nada que hablar con esa señora, nunca he hablado de ella", respondió Flores antes de que Joao le lanzara un sonoro zasca. "Si quieres criticar a Belén, vete al 'Conexión Honduras' y se lo dices a la cara", soltó el vidente, que recibió una sonora ovación por parte del público.

No es el único zasca que se ha llevado Rocío Flores tras sus ataques a Belén Rodríguez. La tertuliana ha utilizado su cuenta personal de Twitter para contestar a la hija del exguardia civil. Para ello, la colaboradora ha usado una de las famosas frases que Antonio David envió a Rocío Carrasco en una de sus entrevistas en el Deluxe.

"Si está hasta las narices...", escribió Rodríguez en un tuit que completó con un vídeo del malagueño diciendo: "Pues que apague la tele". "Resulta que soy trending topic porque una defensora disfrazada de colaboradora (para trincar) dice que no va a consentir que los profesionales (incluido presentador, regidor y compañeros) ejerzamos nuestro trabajo libremente, como hemos hecho siempre", se quejó la periodista.

