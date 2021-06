Los 'zascas' de Maestro Joao y los aplausos del público hacen estallar a Rocío Flores: "¡Estoy cansada!"

Rocío Flores se convirtió, una vez más, en protagonista de Supervivientes aunque no esté concursando. Su presencia en el plató de Carlos Sobera volvió a llamar la atención a propósito del 'Puente de las emociones' que protagonizaron Melyssa Pinto y Omar Sánchez. Rocío no pudo evitar emocionarse.

"El abrirte al 100% y dar ese paso. No sois conscientes de lo que te hace crecer ese concurso. Ha sido un poco por eso. Me he sentido identificados con los dos porque para mí, mi familia es lo más importante", decía Rocío, recordando su paso por Supervivientes y el momento en el que ella protagonizó ese 'Puente'.

El defensor de Alejandro Albalá compartía un dicho que conmovió aún más a Rocío Flores. "Si me regalas tu tiempo, no te lo voy a poder devolver nunca. Es lo más valioso y lo más grande", explicó.

Rocío volvió a emocionarse. "El tiempo se va y no vuelve. Y hay que aprender a valorar un montón de cosas. Los malos momentos también", dijo.

Otro de los momentos más destacados de la noche fueron los rifirrafes que Rocío Flores tuvo con Maestro Joao. La colaboradora defendió a Olga después de unas imágenes en las que hablaba con Gianmarco de Lara y decía que la prefería de amiga que de enemiga.

Joao lo criticó por ser "una puñalada" y Rocío Flores salió en su defensa, recordando que ella también dijo en su edición que prefería a Avilés como amigo en lugar de enemigo.

"¿Tú estás viendo Supervivientes o qué cojones estás viendo? Porque estoy un poco cansada...", decía Rocío. "¿De qué estás cansada, hija mía? ¿De llevar esa estrella que pesa tanto? 'Estoy cansada, cansada'... llevas toda la noche sentada, ¿de qué te has cansado?", espetó Joao.

"Estoy igual que tú. Yo no te he faltado el respeto en ningún momento. Y el que lleva faltándomelo aquí y en las redes sociales eres tú... Regidor, ¿ahora no hay aplauso? De puta madre", espetó Rocío. "Regidor, aplausos para ella", ironizó Joao.