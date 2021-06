Josep Ferré imita a Miguel Bosé en 'Sálvame': "No voy a hablar ni del bicho, ni de Évole, ni del ébola"

Josep Ferré se ha vuelto a pasar el juego en Sálvame en la tarde de este martes al imitar a Miguel Bosé, después de saberse que el cantante da la espantada anulando todas sus actuaciones de este verano en España.

El actor ha irrumpido en el plató mientras los colaboradores estaban debatiendo sobre la preocupante pérdida de su voz. "Está rota porque es un tipo de rotura emocional, entonces, tengo que intentar poco a poco encontrarla", ha dicho.

Como no podía ser de otra forma, Ferré ha exagerado los gestos de Miguel Bosé. "Es el primer y último día que vengo a un programa de corazón", ha continuado diciendo para decir a Lydia Lozano que "no hables de doctores ni de amigos porque tú no tienes ni puta idea de mi vida".

'Sálvame' se burla de Miguel Bosé con la imitación de Josep Ferré

"Aquí la única persona que puede hablar de la voz, de todo, de mi vida, soy yo", ha asegurado. "Hay tres cosas que he dicho a la cúpula que no voy a hablar en toda la tarde: ni del bicho, ni del Évole ni del ébola".

Para terminar, el falso Miguel Bosé ha asegurado que "no voy a permitir que me entrevisten segundones", en alusión a que Kiko Hernández estaba siendo el encargado de pilotar Sálvame porque Jorge Javier hasta pasadas las cinco de la tarde no ha llegado.