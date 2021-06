Agreden a un cámara de Telemadrid en plena conexión en directo con María Rey: "¡Te reviento la cara, hijo de puta!"

Los espectadores de 120 minutos, programa que emite cada mañana Telemadrid, se quedaron de piedra al presenciar en directo el tenso momento que vivió un equipo del espacio desplazado a una calle del Madrid en la que fueron atacados por un hombre.

María Rey conectó en directo con su reportera Laura Susín, quien se había desplazado hacia la Calle Canillas, en el barrio madrileño de Prosperidad, junto a su cámara, de nombre Felipe.

Lea también: Agreden a Pablo López con una pedrada en mitad de un concierto en Albacete

La periodista informaba de una explosión ocurrida un día antes en una 'cocina fantasma'. Sin embargo, mientras contaba la noticia, la reportera y su compañero se vieron sorprendidos por un vecino, que les increpó de forma muy agresiva. Nada más enfocarle, el espontáneo arreó un golpe al cámara que hizo que por unos segundos se perdiera el encuadre de la imagen.

Un hombre agrede a un equipo de Telemadrid

"Te reviento la cara, ¿eh, hijo de puta? ¿Te ha quedado claro? A mí no me empujes", empezó a gritar el hombre en tono amenazante mientras la reportera trataba de tranquilizarle. "Vamos a alejarnos porque esto se ha complicado muchísimo", acertó a decir la periodista mientras el hombre seguía atacándoles. "Aquí no mintáis. Sois unos mentirosos", les decía a ambos.

Lea también: Agreden con un palo a un reportero de La Sexta en directo: "¡Espero que lo esté viendo la Policía!"

"Estamos haciendo nuestro trabajo. Hemos venido simplemente a grabar a los vecinos, a preguntarles por la explosión que se produjo ayer en estas cocinas. De pronto nos hemos visto envueltos en este episodio de agresión que ha vivido mi compañero Felipe y también los vecinos. Me siento fatal por ellos porque nos han atendido de buena fe", lamentó Susín antes de devolver la conexión con María Rey.