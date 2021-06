Ferreras se queda sin el experto que más protagonismo ha tenido esta temporada en La Sexta

La Sexta se queda sin uno de sus periodistas políticos más populares en el último año. Sandro Pozzi, corresponsal de la cadena de Atresmedia en Nueva York, ha anunciado que pone fin a su aventura americana para volver a su país después un cuarto de siglo.

Pozzi se había convertido en uno de los reporteros más carismáticos de Antonio García Ferreras en Al rojo vivo. Sus análisis durante las elecciones americanas entre Biden y Trump el año pasado fueron muy aplaudidos por la audiencia.

"Se acaba la aventura americana. Toca volver tras 25 años. Gracias Europa Press, El País, La información y La Sexta por haberme dejado contar, a los colegas en Bruselas y EEUU por su apoyo y a los que siguen esta bitácora por confiar. Looking forward to everything", ha escrito en su cuenta de Twitter.

El reportero ha recibido muestras de cariño de conocidas corresponsales de TVE como Mavi Doñate y Almudena Ariza y ha confirmado que no tiene ningún proyecto a la vista y que a partir de ahora vivirá en Sevilla junto a su familia: "Necesito estar ahí y que los niños sepan de dónde vienen".

Por tanto, Emilio Doménech (Nanisimo) se queda solo al frente de la actualidad política de EEUU en La Sexta. "Se defiende muy bien, es un animal mediático con energía propia", asegura.

