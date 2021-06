50 Cent envía un mensaje a Broncano que deja al presentador de 'La Resistencia' en shock: "Me he puesto nervioso"

La Resistencia cumplió el pasado mes de febrero tres años en las noches de Movistar+. Y durante este tiempo, el programa ha demostrado que es capaz de casi todo. Y cuando creíamos que nada más nos podía sorprender, David Broncano ha recibido un mensaje de parte de una de las mayores estrellas de la música a nivel internacional: el rapero 50 Cent.

Todo sucedió durante la entrevista que el presentador de #0 estaba realizando a Abraham Mateo. En un momento dado, el cantante, que acudió al programa para promocionar su último tema Sanga Zoo, entregó al cómico una botella de coñac como regalo de una tercera persona. Él sólo era el intermediario.

Lea también: Pantic se carga un monitor de La Resistencia de un balonazo y regatea a Broncano por su injerto de pelo

"Te he traído un regalo de parte de un colega, una botella de coñac", le empezó diciendo ante un agradecido Broncano que le recordó que él no bebe alcohol. "Le dije a mi amigo que La Resistencia es el programa número uno de España", aseguró el artista andaluz.

"Ve diciendo eso que al final la gente se lo va a creer...", bromeó el humorista, al que Abraham Mateo invitó a mirar a las pantallas, ya que su amigo había decidido interpelarle de forma directa. "Te ha mandado un mensaje con esta botella de coñac que es de su marca y te la da de mi parte", anunció ante la mirada de sorpresa del presentador.

La reacción de Broncano al inesperado mensaje de 50 Cent

Enseguida, aparecía en un vídero el rapero norteamericano Curtis James Jackson III, popularmente conocido como 50 Cent. "Oye David, Abraham me dijo que iba a verte así que te envío una botella de coñac de mi marca. Espero que la disfrutes y enhorabuena por tener el show número uno", dijo el artista dejando en shock a Broncano.

Lea también: Broncano, hundido al perder lo que más quería de La Resistencia: "¡Me lo han quitado!"

"Me he emocionado", reconoció. "Han aumentado mis latidos del corazón y me he puesto nervioso: ¿Era 50 Cent?", le preguntaba al invitado, que hace unos años grabó un tema junto a él. Como agradecimiento, Broncano le grabó un nuevo mensaje en el que le informaba de que le iba a regalar, a través de Mateo, unas botellas de aceite de Orcera, su pueblo en Jaén. "Son para echarlas en las tostadas, no en el culo de la gente en los videoclips", advirtió el cómico en tono de humor.

Esto es la hostia. Increíble. No entiendo nada. #LaResistencia pic.twitter.com/3nfCzO8KL1 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) June 15, 2021