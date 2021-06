"¿Puedo dar paso a Piqueras?": el troleo más surrealista del pequeño Nicolás a 'Sálvame'

"Claro y conciso". Así ha comenzado este martes Francisco Nicolás ha desvelar la conversación que ha mantenido a través de Whatsapp con una redactora de Sálvame. El que fuera concursante de GH VIP 4 ha troleado al programa de Telecinco, presumiendo de ello en varios mensajes publicados en su cuenta personal de Twitter.

Al parecer, el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez se puso en contacto este lunes con el joven para pedirle una entrevista en plató con el catalán en la que abordaran algunas de las causas judiciales en las que se ha visto implicado. A través de varios mensajes, una empleada de La Fábrica de la Tele le hace saber que están interesados en tener su testimonio.

"¿Podemos hablar contigo para ver si podemos tenerte en Sálvame Diario con Jorge Javier?", le preguntan al 'pequeño Nicolás', que responde directamente que no. La conversación se ha retomado este martes, cuando el aspirante a político preguntó con sorna si "la entrevista es con Jorge o con Javier" y si podía dar "las buenas noches y la entrada a Piqueras".

La redactora, con toda la paciencia del mundo, le responde que si es mañana, será con Jorge Javier y si es el viernes, con Carlota Corredera. "Y no es posible dar las buenas noches a Pedro Piqueras porque hay fútbol por la Eurocopa", le hace saber, informándole de paso de la decisión de Telecinco de retirar sus informativos nocturnos durante el torneo. Acto seguido, le pide por favor si pueden hablar por teléfono para que la conversación sea "más fluida".

"Entiendo", responde de forma escueta el interpelado, al que la trabajadora de Sálvame pregunta directamente si le está tomando el pelo. "Nunca haría eso a esta preciosa historia", asegura él. "¿Es usted Francisco Nicolás Gómez y estuvo en Liarla pardo en La Sexta este domingo o me está engañando?", pregunta mosqueada.

Finalmente, el joven le envía una nota de voz confirmándolo. "A las doce hablamos. Me alegro, porque me han sorprendido mucho sus contestaciones. Me parecían impropias de usted, por eso aprecio que me haya mandado este mensaje y haya podido reconocer su voz", le responde la redactora en otro audio. Francisco Nicolás termina dejando en el aire si aceptó la propuesta de Sálvame de ser entrevistado en su programa.