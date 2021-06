"El dolor es imparable": Arantxa Castilla-La Mancha, rota al recibir amenazas de muerte por 'Drag Race España'

Atresplayer Premium emitió este domingo la tercera entrega de la primera edición de Drag Race España. El programa sigue levantando pasiones entre los fans del formato, que no dudan en lanzarse a las redes sociales a comentar con vehemencia lo que opinan sobre lo sucedido en el talent de transformismo.

En medio del buen ambiente general que se respira en torno al concurso, ha surgido una corriente de toxicidad con una parte del público extralimitándose en sus críticas a las concursantes. Y aunque todas las 'reinas' se han quejado de la actitud de una sección del fandom, la que peor parada está saliendo es Arantxa Castilla-La Mancha, a la que muchos culpan de todos los 'males' de Drag Race España.

Lea también: RuPaul responde a Paca La Piraña tras llamarla cabeza de cebolla pelá desde Drag Race España

La drag queen, que realmente es de Extremadura, ha publicado una larga carta en sus redes sociales con la que hace un desesperado alegato de auxilio después de horas y horas recibiendo comentarios negativos sobre su paso por el talent de Atresmedia.

"La última vez acabé en el hospital": la dura advertencia de Arantxa Castilla-La Mancha

"Las últimas 24 horas han sido insufribles. El dolor ha sido imparable. Primero, tengo que ver a una de mis mejores amigas en esto sufrir en el programa (sabiendo que lo que se ha emitido es solo una versión resumida de lo que vivió ese día) y no poder estar a su lado. Y después, me encuentro con mensajes, insultos y amenazas porque 'es mi culpa' lo que pasó en el capítulo", empieza recopilando la artista.

"No os dais cuenta del daño que hacéis. Nosotras nos hemos matado para estar en este programa", prosiguió. "Nos hemos arruinado económicamente para que podáis disfrutar del arte drag en TV y vosotros habéis decidido que eso da igual, que lo único que importa es que os parezco una mierda, que no merezco estar ahí y que me salvan por favoritismo. ¿Y sabes qué te digo? Que me tenéis harta Harta y cansada. Harta de 'que 4 mensajes feos no te arruinen el día' cuando lo que recibo son insultos y amenazas de muerte. Cansada de que 'todo lo que pasa malo en el programa sea mi culpa'", lamentó la joven.

Lea también: Dónde ver en Internet todos los programas de Drag Race España

La cosa no queda ahí y el participante acaba reconociendo la gavedad de su reacción ante las críticas e insultos. "Ayer sentí por primera vez en mucho tiempo que necesitaba desaparecer. La última vez que me hicieron sentir esto tenía 16 años y acabé en el hospital. La única diferencia es que esta vez el acoso viene de dentro de nuestra propia comunidad. Y en cierta manera, lo habéis conseguido", aseguró. "Me habéis roto. No puedo más", concluye desesperada la showigrl.