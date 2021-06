Celia Villalobos incendia Twitter por su opinión en TVE: "Lo siento, las mujeres no somos víctimas"

Celia Villalobos se ha convertido en tendencia de las redes en la mañana de este lunes por su controvertida opinión sobre la violencia vicaria en La hora de La 1, al tiempo que se analizaba el caso de las niñas de Tenerife, Anna y Olivia.

Lea también: Ana Rosa estalla contra Verónica Fumanal por los indultos de Sánchez: "¿Nos parece bien que nos mientan los políticos?"

La exministra ha compartido su preocupación por el asunto, pero ha recordado también la muerte de una niña de cuatro en Cataluña "porque su madre quería fastidiar al padre". En ese sentido, Villalobos ha expuesto que "en el año 2019, 12 mujeres y cinco hombres hicieron lo mismo".

"A mí me preocupa mucho el futuro de esa madre y me duele el futuro de esa madre, pero también me duele mucho que convirtamos a los hombres en el enemigo de la mujer", ha asegurado a lo que Mónica López la ha cortado: "A ver, no estamos convirtiendo a los hombres en el enemigo de la mujer".

La expolítica del PP se ha defendido de luchar contra la situación de las mujeres "desde muy joven". "Al final estamos culpabilizando a las rupturas, pero cuantos divorcios con hijos se producen en este país y no han tenido ningún problema. Yo conozco muchos", ha dicho.

Celia Villalobos: "Hay líderes de Podemos que me asustan"

"Claro que es salvaje el tema de las mujeres maltratadas. Por supuesto que hace falta dinero. En la policía, en los juzgados, en la psicología, en todo lo que significa la protección de determinadas mujeres. Yo lo he vivido cuando era alcaldesa. Yo he salvado a muchas mujeres y, ¿sabes qué pasaba? que muchas de ellas denunciaban y al final volvían porque no tenían un medio para mantener a sus hijos".

Villalobos ha terminado atacando a Podemos: "Tenemos que acabar con ello. Es un problema de dinero. Pero, por favor, no convirtamos esto en una batalla porque yo estoy escuchando a determinados líderes de Podemos que me asustan y me preocupa".

Lea también: Polémica en TV3: un periodista de la cadena ejerce por primera vez la cláusula de conciencia

Finalmente, López ha querido matizar que "no estamos ante batallas políticas, estamos ante el asesinato de dos niñas a manos de su padre", a lo que Villalobos ha dicho: "Quiero que se distinga de un hombre maltratador y un hombre normal y corriente. Lo siento, las mujeres no somos víctimas. Sé que es políticamente incorrecto, pero lo digo o no puedo".

Su intervención en el programa de TVE ha sido duramente crítica en redes sociales y estos han sido algunos de los mensajes:

#LaHoraDeLa1 cómo pueden tener en la mesa a una retrógrada que reivindica al machismo y se saca bandera política? Celia Villalobos es todo lo que está mal, mujeres como ella atrasan la lucha contra violencia de género y violencia vicaria. No debiera estar en los medios — KatherinO (@KatherinO6) June 14, 2021

Celia Villalobos es otra hija sana del patriarcado. Además de desinformada, presume de ello. https://t.co/mZqislF5ff — Laura López (@DraLauraLopez) June 14, 2021

Cómo le dan micro a la guardiana del patriarcado a Celia Villalobos, y el "experto" #LaHoraDeLa1, ufffff lo que suda la pobre @anaisbernal !!! Todo mi apoyo! ???? — ?MªJosé (@mjpartera) June 14, 2021

Celia Villalobos lanzando un mensaje negacionista de la violencia de género de buena mañana. — Carlos Sobrín (@CGSobrin) June 14, 2021

Se está hablando en #LaHoraDeLa1 sobre el horrible asesinato de las niñas de Tenerife, Celia Villalobos interviene para decir que le preocupa que se señale a "los hombres" y que las mujeres matan más



40 años cobrando dinero público y ahora en la @tve_tve, la tipa. ???? — Protestona ? (@protestona1) June 14, 2021

Entidades Celia Villalobos Vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados de España Vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados de España