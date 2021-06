Ana Rosa estalla contra Verónica Fumanal por los indultos de Sánchez: "¿Nos parece bien que nos mientan los políticos?"

La manifestación convocada este domingo en la plaza de Colón de Madrid en contra los indultos a los líderes políticos del procés catalán ha provocado un encendido debate en El Programa de Ana Rosa. Todo se desencadenó después de que el espacio de Telecinco repasara las imágenes de la protesta a la que acudieron los tres partidos de la derecha española.

Ana Rosa Quintana tomó enseguida la palabra para recordar unas declaraciones de Pedro Sánchez ante Risto Mejide en Viajando con Chester las que se mostró en contra del indulto a banqueros que llevó a cabo el PSOE. "Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos", aseguraba rotundo el político en unas palabras que han sido rescatadas tras su decisión con los políticos independentistas catalanes.

"Pedro Sánchez, en mi opinión, sabía que si decía lo de los indultos, en la campaña electoral le iba a hacer daño. Ahora estamos en otra situación política. Nadie se ha presentado a unas elecciones prometiendo hablar con ETA", opinó Verónica Fumanal antes de que Quintana la interrumpiese.

"¿Nos parece bien, y no hablo solo de Sánchez que muchos políticos engañen en campaña electoral porque están diciendo una cosa y pensando en otra? ¿Nos parece bien que nos mientan los políticos?", preguntó enfadada la comunicadora antes de que Fumanal valorase que si el PSOE hubiera pactado con Ciudadanos "no estaríamos en esta situación y, por tanto, no fue una mentira deliberada, sino coyuntural y marcada por la situación.

Quintana niega que el fin de ETA fuera obra de Zapatero

"En 2019 también lo dijo. Pedro Sánchez no estaba a favor de los indultos y por lo que sea, ha cambiado de opinión. Pero algún día tiene que explicar por qué ha cambiado de opinión, que la gente tiene derecho a cambiar de opinión, defendió la presentadora. En ese momento, Inda tomó la palabra para argumentar que lo hacía "para mantener el Falcon".

"Yo creo que lo hace para gobernar más cómodo. Fíjate que yo creo que este señor lo quiere intentar. Creo que quiere ser un salvador como fue en su día Zapatero con ETA", defendió Ana Terradillos que hacía saltar de nuevo a Quintana. "No, no, no y no. Se acabó ETA cuando él estaba, fue el que lo vendió. Con Zapatero se acabó ETA porque él estaba, el que lo vendió. Con ETA se llevaba cavando con la Policía y la Guardia Civil un montón de años. Y si acaso, sería Rubalcaba", dijo molesta la presentadora.