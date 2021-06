Cristina Pardo estalla por los gritos de "fuera La Sexta" en Colón: "Ya está bien, hombre"

Decenas de miles de personas se manifestaron en la plaza de Colón de Madrid este domingo en contra de los indultos a los presos del procés. Al acto acudieron PP, Ciudadanos y Vox, aunque sus líderes evitaron coincidir para repetir la polémica foto hecha en 2019 cuando la derecha protestó contra Pedro Sánchez.

Sin embargo, el equipo de la cadena de Atresmedia desplazado hasta allí fue increpado por algunos de los presentes con insultos y con gritos de "fuera La Sexta". "Parece que no somos demasiado bien recibidos aquí. No sabemos por qué", comentó el reportero.

Cristina Pardo condena los abucheos a La Sexta en Colón

Al ver estas imágenes, Cristina Pardo no se pudo contener y estalló en directo en su programa. "Pues 'fuera La Sexta, fuera La Sexta' no. Lo siento pero la plaza de Colón no es suya y tampoco sale a la calle quien deciden ellos, afortunadamente", dijo muy enfadada.

"Está muy bien que salgan a la calle y nosotros lo podamos ir a cubrir. Fuera La Sexta, no. Es como si los medios de comunicación nos pusiéramos a decir 'fuera ustedes de Colón", prosiguió diciendo.

"No hacemos eso porque no debemos y ustedes pueden hacer eso. Que ya está bien, hombre. ¿Qué sería de ustedes en esa manifestación si no estuvieran los medios de comunicación?", se preguntó la presentadora haciendo aspavientos.

