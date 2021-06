Nuria Roca sustituirá a Cristina Pardo en La Sexta: la gran noticia que ha recibido tras su ingreso en el hospital

Nuria Roca es la presentadora elegida por Atresmedia para hacerse cargo de las tardes de los domingos en La Sexta, a partir de septiembre. La presentadora se hará cargo de un nuevo programa que sustituirá a Liarla Pardo, que acabará tras la salida de Cristina Pardo.

Producido por Atresmedia TV, en colaboración con Banijai Iberia, este espacio ocupará la franja de emisión de Liarla Pardo. Tras cinco temporadas y después de doblar la audiencia de la cadena en las tardes del domingo, Liarla Pardo llegará a su fin este verano. Como se anunció hace unos días, su presentadora, Cristina Pardo, emprende una nueva aventura junto a Iñaki López al frente de Más vale tarde.

De esta forma, las tardes del domingo en La Sexta se preparan para acoger el nuevo proyecto de Nuria Roca, un magacín con sello personal y del que pronto se conocerán más detalles. Nuria emprende esta nueva aventura que compaginará con sus otros proyectos dentro del Grupo Atresmedia, como su colaboración semanal en El hormiguero. Y, muy pronto, se estrenará en Antena 3 el programa Family Feud: la batalla de los famosos, con Nuria Roca al frente.

Nuria Roca preocupa a sus seguidores: ingresada en el hospital

Nuria Roca ha preocupado estos días a sus seguidores en redes sociales después de publicar una fotografía en la que se veía a la presentadora ingresada en un hospital. Enseguida, la colaboradora de El Hormiguero ha explicado los motivos por los que tuvo que ser atendida por los médicos.

"Esta semana ha sido un tanto complicada... La fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado. Pensé que aguantaba pero no he podido llegar a Canarias este fin de semana. Ayer tuvimos que suspender nuestro estreno en La Palma con todo vendido y lo mismo hoy y mañana en Tenerife", ha empezado diciendo la valenciana.

"Pediros disculpas a todos los que tenías ya vuestra entrada para disfrutar de La Gran Depresión. En breve estamos por allí para devolveros con creces la ausencia y agradeceros la comprensión. No es grave, un poco de reposo, seguir las pautas médicas y en un par de días a full", ha añadido Roca, que este domingo informaba de que se encontraba mejor y ya le habían dado el alta.

"Estoy bien y en casa recuperándome de una infección un poco más fuerte de lo normal, nada grave, de verdad... es más, creo que hoy me iré a comer una paella, que eso seguro que me recupera", ha escrito Nuria Roca, que en el plano profesional está de enhorabuena, ya que Atresmedia le ha encargado un importante reto profesional de cara a la próxima temporada.