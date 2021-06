Tremendo enfado de Emma García con José Antonio Avilés: "¡Que no ha sido para tanto, tío!"

Viva la vida protagonizó un momento de gran tensión este domingo entre Emma García, la presentadora de Telecinco, y José Antonio Avilés, colaborador del espacio de los fines de semana.

Todo comenzó cuando el programa explicó el enfado de Avilés al ver en la escaleta del programa que se iba a hacer un informe sobre un colaborador. Creyó que se trataba de él y de su novio.

Lea también: La confesión de Emma García en 'Viva la vida': "Me ha pasado factura"

"Hemos adelantado que había un informe relacionado con uno de los colaboradores del programa y José Antonio Avilés se ha creído que era sobre su novio, se ha puesto hecho una furia", explicó Emma García en Viva la vida, que también emitió un audio del enfado de Avilés. Al escucharlo, el colaborador se levantó y se marchó.

Lea también: Toñi Moreno vuelve a 'Viva la vida' para presentar el programa en sustitución de Emma García

"Yo no voy a aguantar esto, no tienen por qué ponerse audios de lo que yo hablo con la dirección del programa", se quejó Avilés. "Pensaba que estabas haciendo esto en broma pero me he dado cuenta de que no, ya me has cabreado, el informe no tiene nada que ver contigo", dijo Emma, muy enfadada, como nunca antes se había mostrado.

Emma García, a José Antonio Avilés: "¡Que no ha sido para tanto, tío!"

"Te crees el ombligo del mundo y por eso has pensado que te habíamos hecho un seguimiento así. Tú eres el primero que grabas y el primero que suele gastar bromas. No entiendo cómo te puedes poner así. Me he cabreado, no entiendo por qué narices te pones así", se quejó Emma, mientras intentaba explicar que todo era una broma para darle una 'lección' por pensar que se iba a hablar de él cuando en ningún caso era así. "¡Que no ha sido para tanto, tío!", protestó la presentadora. "Por favor... me he enfadado", siguió Emma. "Tenemos una escaleta y él piensa que se ha hecho un seguimiento a su novio".