El preocupante aviso de César Carballo por el riesgo que puede truncar el verano: "Es de locos"

El doctor César Carballo, uno de los expertos que habitualmente analiza la situación del coronavirus en los programas de televisión, explicó este sábado en La Sexta Noche la realidad que se está viviendo ahora en los hospitales españoles, donde ya llevan muchos menos pacientes.

"Estamos a un muy buen ritmo de vacunación, y es verdad que en los hospitales la gente viene muchísimo menos. Se ve clarísimamente", dijo el médico de urgencias del Ramón y Cajal.

No obstante, advirtió de algunos riesgos que se han asumido y que pueden darnos una desagradable sorpresa en las próximas semanas, sobre todo teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Reino Unido con la variante india y la Delta.

Lea también: Margarita del Val señala en Cuatro el error de Pedro Sánchez con la vacunación: "La inmunidad de grupo no es posible"

"¿Cómo podemos dejar entrar a ingleses sin prueba PCR con la que están pasando allí?

"Vamos muy bien, pero no podemos centrar todo a los cestos de la vacunación porque nos puede pasar lo que dijimos hace unas semanas aquí y ahora en Reino Unido también se dice: pérdida de la eficacia de la vacunación, pérdida frente a algunas variantes...", advirtió.

"¿Cómo podemos dejar entrar a ingleses sin prueba PCR con la que están pasando allí? Es que es de locos. Es que esa variante india que está en Madrid ha entrado por Barajas, seguro", continuó Carballo.

Lea también: La seria llamada de atención de Margarita del Val tras la pregunta de Ana Pastor

"Ojo, porque en cuatro semanas ha cambiado el nicho ecológico en Reino Unido. A ver qué pasa aquí en verano porque, efectivamente, no va a haber ningún control porque la gente no vn a hacer caso a los políticos. Si no les gustan estas medidas, tengo otras, consensuamos todos...", comentó sobre los vaivenes que dan los políticos a la hora de concretar las restricciones.

Entidades César Carballo Médico Médico