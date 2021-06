Monumental bronca de Kiko Rivera y Anabel Pantoja en 'Deluxe': se va del plató y estalla contra el programa

Kiko Rivera fue el invitado del Deluxe este viernes. Reapareció en el programa para hablar de la situación familiar y de su relación con su madre, meses después de protagonizar La herencia envenenada.

Al final de la entrevista, Kiko Rivera se vio las caras con su prima Anabel Pantoja, a quien había criticado por su actitud respecto al conflicto que tiene con su madre. "Ella sabe que nunca va a ser lo mismo, la quiero y siempre la voy a querer porque es mi prima, es mi familia, pero me ha dolido que mire para otro lado con lo que me está pasando".

Asimismo, Kiko se posicionó del lado de Rafa Mora, con quien, precisamente, Anabel ha tenido numerosos enfrentamientos. "Yo he puesto mil veces a prueba a Rafa Mora, le he contado cosas que nunca se han sabido, él nunca me ha fallado", explicó. "A Anabel no puedo contarle nada, todo lo cuenta en Sálvame y de todo hace un drama".

Tensión entre Kiko y Anabel: "Tú estás sentada ahí porque te da la gana"

Cuando Kiko y Anabel se reencontraron, la tensión aumentó, porque el hijo de Pantoja reprochó a su prima no solo no ponerse de su lado, sino no querer escucharle "en el peor momento de mi vida". Anabel no estaba a gusto desde el principio y quiso dejar claro que ella no estaba ahí para participar en un "espectáculo". "Yo venía para participar en el debate de Supervivientes y me han dicho que me siente aquí". "¿Te han obligado? Si tu no quieres, no te sientas aquí. No creo que te hayan obligado", le reprochaba su primo. "Tú estás sentada ahí porque te da la gana", insistía él. "Eso es mentira. Me ha obligado el programa. Dije que no quería estar en tu entrevista", se defendía ella, que también estaba molesta porque el resto de colaboradores habían empezado a hacerle preguntas respecto al lío entre su tía y su primo. "Yo no quiero un juicio".

Acto seguido, Anabel abandonó el set y no quiso volver al centro del plató, por mucho que los colaboradores y el propio Jorge Javier Vázquez intentaran convencerla. "Jorge, me parece muy fuerte que tampoco me entiendas a mí", dijo. "Me encuentro incómoda en esta situación". En cualquier caso, Anabel accedió y regresó a la zona en la que estaba su primo, que volvió a reprochar su actitud. "Esto es un espectáculo y estamos quedando como el culo".

En ese punto, Anabel quiso volver a dejar claro que ella no había ido al programa para participar en la entrevista de Kiko. "Me han dicho: siéntate y ponte", dijo la colaboradora. "Esta señora [por la directora] queríamos que nos sentásemos y nos reconciliáramos en directo. ¿Es que no te enteras de la película?", decía Anabel a su primo.



Después de la publicidad, Anabel abandonó definitivamente el plató y se fue a los pasillos. Y allí se trasladó la acción, con Jorge Javier y, más tarde, Kiko Rivera. "A mí no se me va a hacer un juicio aquí", insistía ella. "Me da vergüenza esto. Me siento ridícula, patética. Pero yo no he venido a hacer un espectáculo", dijo. "Ya basta, vamos a tener la fiesta en paz", protestó Kiko cuando salió al plató. Volvieron a hablar y discutir. "Deja de pensar en ti. Solo espero que jamás te veas en la situación que yo estoy ahora", espetó Kiko a su prima.