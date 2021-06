Marta Peñate confiesa su conflicto con las drogas: "Me evadía de la realidad"

Marta Peñate se ha convertido en una de las estrellas del universo Mediaset. Después de su salto a la fama gracias a su paso por Gran Hermano 16, la canaria fue rescatada por Telecinco como concursante de la segunda edición de La isla de las tentaciones junto al que era su pareja desde hacía muchos años: Lester.

Y cuando creíamos que lo sabíamos todo sobre Peñate, la joven ha decidido abrirse en canal ante sus seguidores de Mtmad, la plataforma de vídeos de Mediaset. La joven ha querido compartir con sus fans algo que hasta ahora no había contado sobre su vida y la tormentosa etapa que vivió hace unos años por culpa de las drogas.

"Por primera vez, siento que puedo ayudar a alguien", ha empezado diciendo la grancanaria, explicando los motivos por los que se ha animado a revelar esta información sobre su vida privada. Acto seguido, desveló que durante una etapa prolongada de su juventud consumió de forma frecuente marihuana.

"No he consumido otras sustancias", ha prometido la protagonista del vídeo. Peñate ha confesado que llegó un momento en el que fumaba marihuana todas las noches y que ese consumo diario le ayudó a mantener su relación con su ahora exnovio Lester Duque: "Fumar esa sustancia me evadía de la realidad. Estás en otro mundo y los problemas se te pasan más rápido", ha relatado.

Marta ha explicado que cuando discutía con Lester, fumaba marihuana para olvidarse de lo ocurrido. Pero sin duda, la televisiva ha asegurado que su peor etapa fue justo antes de entrar en La isla de las tentaciones 2. Su malestar con Lester y la muerte de su abuelo hicieron que consumiera aún más cantidad. Tras su paso por la República Dominicana, Peñate decidió parar y dejra de consumir. De esta forma, explica que muchos de sus comportamientos en La isla de las tentaciones se deben al 'mono' que sintió tras interrumpir de golpe su consumo.