Marta Flich se enfrenta a Javier Nart por el caso de las niñas de Tenerife: "Es violencia machista, hay que llamarlo por su nombre"

El hallazgo del cuerpo sin vida encontrado este jueves en la zona donde se buscaba a las niñas desaparecidas en la isla de Tenerife ha conmocionado a todo el país. Con toda seguridad, las autoridades han confirmado que corresponde a Olivia Gimeno, la mayor de las pequeñas secuestradas hace más de un mes por su propio padre.

La autoridad judicial llevó a cabo la diligencia en el Instituto Anatómico Forense de Tenerife, en La Laguna, a donde había sido trasladado el cadáver sobre las 18.00 horas de este jueves.

El cuerpo fue hallado por el robot submarino de rastreo del buque oceanográfico 'Ángeles Alvariño' a mediodía a unos 1.000 metros de profundidad, a unas tres millas de la costa tinerfeña. A falta de encontrar en la misma zona los cuerpos de la pequeña Anna y del asesino, Tomás Gimeno, el padre de ambas, este viernes este viernes, todos los programas matinales de televisión han abierto haciéndose eco de la terrible noticia.

Marta Flich se enfrenta a Javier Nart por el caso de las niñas de Tenerife

En todas las cadenas se ha manifestado un gran dolor e impotencia ante la trágica resolución de un caso que se llevaba siguiendo día a día desde hace casi más de un mes. Eso sí, no todos han sido tan claros a la hora de valorar este suceso como lo que es: un caso de violencia machista.

En Todo es mentira, Javier Nart ha defendido que hay que centrarse "en los contenidos de la situación y no en su denominación". "Diría que ni siquiera es una situación educacional, porque en Finlandia, Noruega o Suecia, hay violencia contra la mujer después de una educación inclusiva enorme. No es una cuestión ideológica de decir: En mi mandato murieron tantas y en el tuyo cuantas", defendió el expolítico de Ciudadanos.

Enseguida, Verónica Fumanal se lanzó a corregir a su compañero: "Javier, no mueren, a estas mujer no les da un patatús, estas mujeres hay un hombre, que suele ser su pareja o expareja, que planifican y que tienen un objetivo, que es acabar con esas vidas. Asesinarlas. Es un asesinato machista, ese asesinato es con un objetivo: decir que tú eres mía, no me das lo que quiero. Nunca es suficiente para este tipo de personas", argumentó la periodista.

"Hay violencia vicaria y es: Te voy a hacer daño incluso después de muerto. La crueldad de matar a lo que más quieres...", añadió Fumanal. "Me parece que decir que el nombre no hace a la cosa es equivocarse. Cuando decimos que es violencia intrafamiliar decimos que hay veces que los hombres matan a sus mujeres y mujeres que matan a los hombres y no es así", concluyó la colaboradora, a la que apoyó Marta Flich. "Es así, esto no es excepcional, esto es una lacra, la violencia machista es una lacra y hay que llamarla por su nombre: violencia machista", defendió la presentadora contundente.