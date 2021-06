La gran rajada de Piqué contra 'El Chiringuito' de Pedrerol ¿y la propuesta de "una cena" para hacer las paces?

Ibai Llanos y Gerard Piqué han vuelto a sorprender a sus seguidores en redes sociales realizando un inesperado directo a través de Twitch en el que el futbolista del F.C. Barcelona ha respondido a las preguntas de los internautas.

Entre mensaje y mensaje, el streamer también le lanzó algunas cuestiones a su colega. Y después de asegurar que "en Madrid me tratan siempre muy bien, con buena cara y buenos gestos", y prometer que deseó que el Espanyol subiera a Primera División para mantener ese pique sano con su equipo rival en la Ciudad Condal, Ibai le preguntó a Piqué por El Chiringuito de Jugones.

"¿A gente tipo Josep [Pedrerol], Roncero, Alfredo Duro y todos estos no les guardas ningún tipo de rencor?", dijo el youtuber. "Ninguno. Yo entiendo que eso es un show, hacen su show, su actuación y está genial porque es parte del juego. Creo que no es periodismo, sino es un show", aseguró el defensa blaugrana en una afirmación que sorprendió al vasco.

"¿Para ti no es periodismo? Eso es curioso", comentó Llanos. "Creo que no, de las noticias que dicen día a día, pon el tanto por ciento de verdades que cuentan. No hay ni un 5%", recordó el futbolista. "Ya, ya", reconoció el streamer. "Es parte del show. Y te lo van a negar, ¿eh? '¿Pero qué dice este? Eso no lo puedes decir' Es un show, ellos lo saben y juegan a ello. Y me parece genial, porque hoy en día es una de las cosas que más repercusión tienen porque salen sus noticias en todos lados", añadió.

"Me gusta que hasta con ellos te puedas tomar algo", alabó Ibai. "Por supuesto, si nos encontráramos, comemos, cenamos o tomamos algo y tendríamos buena relación. De verdad, yo no tengo mala relación con nadie y no guardo rencor a nadie. A partir de ahí, hay gente a la que le gustas más, y gente a la que le gustas menos", opinó el catalán.

La opinión de Gerard Piqué sobre Isabel Díaz Ayuso

Durante la charla, Ibai y Piqué recordaron la polémica pancarta que la empresa del futbolista colocó en el centro de Madrid para promocionar la Copa Davis. "Va a ser un eventazo de la hostia. Hicimos una campaña que a la gente le cautivó. Decía que 'Madrid es de derechas y de revés'. Hicimos un poco de ruido", contó entre risas el jugador.

"Fue justo después de las elecciones y la gente de marketing y comunicación estuvo muy bien. Tuvo muy buena recepción. Estuvo muy bien y pusimos la Davis en el mapa, que es lo que queríamos", explicó el también empresario, cuya compañía es la organizadora del torneo mundial de tenis.

"¿Tú con Ayuso, qué? No la votarías, ¿no?", le preguntó el streamer. "Lo de votar creo que es algo que queda para uno mismo, es algo privado. Pero la relación que he tenido con Ayuso siempre ha sido buena. Yo de verdad, me llevo bien con todo el mundo", ha aclarado el catalán.