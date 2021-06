"Son niñas, ¿vale?": el mensaje de Ángel Martín sobre Anna y Olivia que está arrasando

Ángel Martín está en boca de todos (en las redes sociales) por un mensaje que ha lanzado en Twitter a propósito del hallazgo del cadáver de Olivia, la mayor de las dos hermanas desaparecidas en Tenerife.

El actor habitualmente cuelga un vídeo informativo donde comenta algunos titulares del día. Hoy lo ha reservado para el horrible asesinato de las pequeñas con un mensaje dirigido a los medios de comunicación.

"Como he trabajado en la tele, el informativo de hoy quiero usarlo solo para una cosa: son niñas, ¿vale?", ha dicho. "No convirtáis esto en un campeonato por ver quién puede contar los detalles más sórdidos o consigue las fotos y los vídeos más emotivos para que su audiencia llore más que la del otro. No camufléis morbo bajo el rótulo 'investigación' o 'última hora", ha pedido.

"Cada imagen que uséis va a ser un disparo al corazón de la familia"

Ángel Martín también se ha dirigido al resto de medios, no solo la televisión. "Son niñas. No busquéis clickbait para meter una publicidad antes de ver el vídeo que hayáis montado. No hagáis eso. Si vais a tratar el tema, tratadlo siendo totalmente conscientes de que cada palabra, cada vídeo o cada imagen que decidáis que vais a usar casi seguro va a ser un disparo al corazón de la familia que la acaba de perder. Poneos en su lugar y tratad el tema como si la cría que ya no está fuese la vuestra, ¿vale?".

Informativo matinal para ahorrar tiempo [11/06/21] pic.twitter.com/b9AaDo5SEg — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) June 11, 2021