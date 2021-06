Quién es Carmen Farala, una de las 'reinas' favoritas para ganar 'Drag Race España'

Atresplayer Premium ha arrancado con éxito la primera edición de Drag Race España. El programa aterrizó el pasado domingo, 30 de mayo, en la plataforma de pago de Atresmedia y, desde el primer momento, los fans del formato elogiaron la gran factura visual del concurso y la autenticidad de sus participantes.

De entre todas las 'reinas' del talent, una de las que se ha destapado como una de las grandes favoritas a llevarse la victoria ha sido Carmen Farala. La concursante ganó el primer 'mini challenge' de la edición y se colocó en el top del primer 'runway'. En el segundo programa, Farala confirmó su poderío llevándose la victoria en pasarela dedicada a La Veneno.

Quién es Carmen Farala: ¿la favorita de 'Drag Race España'?

"Para mí la perfección no es una opción, es una obligación". Así se define Carmen Farala, una drag queen de 31 años procedente de Sevilla, pero con residencia en Madrid. Se dio a conocer a nivel nacional después de ser confirmada como una de las diez concursantes de la primera edición de Drag Race España.

Carmen forma parte de un grupo llamado Hermanas Farala junto a dos drags más llamadas Bárbara y Vera. Las tres tienen un canal en Youtube en el que han compartido el videoclip de su canción If I Don't Have You. El apellido 'Farala' hace referencia a los volantes habituales en los trajes regionales, como el de flamenca que se luce en las ferias de Andalucía. ¿Logrará llevarse la victoria en el talent de Atresplayer Premium?

