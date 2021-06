"Esto es terrorismo machista": conmoción en todas las cadenas de televisión por el caso de las niñas de Tenerife

El hallazgo del cuerpo sin vida encontrado este jueves en la zona donde se buscaba a las niñas desaparecidas en la isla de Tenerife ha conmocionado a todo el país. Con toda seguridad, las autoridades han confirmado que corresponde a Olivia Gimeno, la mayor de las pequeñas.

La autoridad judicial llevó a cabo la diligencia en el Instituto Anatómico Forense de Tenerife, en La Laguna, a donde había sido trasladado el cadáver sobre las 18.00 horas de este jueves.

El cuerpo fue hallado por el robot submarino de rastreo del buque oceanográfico 'Ángeles Alvariño' a mediodía a unos 1.000 metros de profundidad, a unas tres millas de la costa tinerfeña.

Este viernes, todos los programas matinales de televisión han abierto haciéndose eco de la terrible noticia. En todas las cadenas se ha manifestado un gran dolor e impotencia ante la trágica resolución de un caso que se llevaba siguiendo día a día desde hace casi más de un mes.

La 1: Mónica López no puede aguantar las lágrimas

Mónica López ha aparecido en La hora de La 1 portando un crespón morado en señal de repulsa contra la violencia machista. La presentadora ha analizado el caso junto a su plantel habitual de colaboradores y no ha podido aguantar las lágrimas en algunos momentos de la emisión al dar detalles sobre el más que probable asesinato de las dos niñas a manos de su propio padre, Tomás Gimeno.

Algunas de sus tertulianas también se vieron desbordadas por la emoción al mandar sus condolencias a la madre de las pequeñas. "Estamos todos en estado de conmoción. Hay que poner encima de la mesa lo que es la violencia vicaria. Es un tipo de violencia machista que ejercen determinadas personas, de forma absolutamente pensada y premeditada, que lo único que quieren es que esa madre sufra hasta la extenuación y esa madre piense hasta el final que no ha cuidado lo suficiente a sus niñas y por eso han muerto. Es muy importante dejar claro que los que ejercen esta violencia no son locos. Es algo que se dice siempre. No es un loco, es una persona que ha pensado esto muy bien y lo ha efectuado todos los medios", ha defendido una periodista.

Antena 3: Susanna Griso recibe un mensaje de la madre de las niñas

Susanna Griso también se ha mostrado bastante afectada ante las cámaras de Espejo Público, que ha optado por pixelar en todo momento las imágenes de las dos pequeñas para no causar más daños a los familiares de las víctimas. La presentadora ha anunciado además que ha recibido un mensaje de la madre a través de su portavoz, Joaquín Amills.

"Hay algo que hasta ahora no se ha dicho. Se ha dicho que Tomás no aceptaba que Beatriz rehiciera su vida con otra persona. Y Beatriz quiere que se sepa que Tomás le fue infiel tanto durante el embarazo de Anna, como antes de forma continuada durante su relación.Es un dato que no había querido desvelar. Tenemos la autorización directa de la madre para contarlo. Es un sujeto que es infiel permanentemente a su mujer pero que no acepta una ruptura y no acepta que ella rehaga su vida", ha expresado con rabia la catalana.

Telecinco: Ana Rosa, a la madre de las niñas: "Vamos a intentar que tú no te hundas"

Ana Rosa, al contrario que Mónica López, ha optado por lucir un crespón de color negro en lugar de uno morado, el que habitualmente se usa en la lucha contra la violencia de género. "Lo primero que hace un bebé cuando nace es aferrarse a su madre, coger fuerte el dedo de su padre, por eso no podemos entender que un padre arranque a estas criaturas de su madre y le quite la vida a a sus propias hijas...", ha empezado diciendo la presentadora mientras se proyectaban varias imágenes sin pixelar de las pequeñas.

"Lo hacen para no sentirse perdedores, dueños de sus parejas... una vez más lo hemos vuelto a ver, le ocurrió a Ruíz Ortiz, víctimas del maltrato... Beatriz ahora tiene que iniciar un proceso dolorosísimo, no menos que estos casi 50 días sin saber dónde estaban sus hijas, vivas, muertas, en otro país o si las iba a volver a ver", ha proseguido.

"Dice el Talmud que 'el que salva una vida, salva el mundo entero', Beatriz ha intentado salvar la vida de sus hijas con sus cartas diarias, con sus palabras, con su esperanza, con esas reclamaciones al padre de que las devolviese... ha hecho lo humano y divino para salvarlas, igual que has intentado salvar a tus hijas, que el mundo no te va a abandone y te ayude a salvarte, vamos a intentar todo lo que podamos para que tú no te hundas", ha concluido muy seria.

La Sexta: Ferreras y su alegato contra el "terrorismo machista"

"Cómo explicar el horror. La barbarie de alguien que no está loco, pero que es capaz de asesinar a sus hijas para vengarse de una mujer, de su expareja", así ha arrancado Ferreras este viernes la emisión de Al Rojo Vivo. El presentador de La Sexta ha sido rotundo a la hora de abordar este caso como uno más de violencia contra la mujer, "una lacra muy adherida todavía en la sociedad".

"Hoy es uno de esos días en los que, buscar respuestas, es más doloroso de lo habitual", ha expresado el periodista, que también ha nombrado el asesinato de Rocío Caíz, perpetrado a manos de su expareja, quien además descuartizó su cadaver. "Cómo explicar que un chaval de 23 años sea capaz de asesinar a su exnovia de 17, madre de su hijo de cuatro meses", ha lamentado. "Esto es el terrorismo machista, y la política debe actuar con determinación, sin fisuras y con contundencia. Un maltratador nunca, jamás, puede ser un buen padre", ha concluido.