Iker Jiménez, roto de emoción en directo, pide que no pongan las fotos de Olivia y Anna: "Me impresiona"

La triste noticia del hallazgo del cuerpo de la pequeña Olivia, la mayor de las dos niñas desaparecidas en Tenerife, centró parte del contenido de Horizonte, el programa que Iker Jiménez y Carmen Porter presentan en Cuatro. El espacio, el único que a esa hora estaba en directo en la televisión, dio la última hora de una noticia que sacudió a todos a última hora de la tarde.

Iker habló con Joaquín Amills, portavoz de la familia y presidente de la Asociación SOS Desaparecidos. En un momento de la charla, el presentador se rompió y, emocionado, pidió a sus compañeros de realización que dejaran de poner fotos de las dos hermanas.

"Voy a pedir a los compañeros que por favor no pongan las fotos de las niñas. A mí es que se me hace...", dijo Iker, visiblemente afectado, mientras se le entrecortaba la voz. "Son momentos muy complicados, porque está muy reciente", le ayudó Carmen Porter.

"Las fotos, perdónenme, pero me descoyuntan un poco"

"A mí me impresiona mucho. Sé que es la labor informativa que hacen los compañeros. Imagino que nadie se va a molestar por esto que digo, pero a mí me impacta mucho, lo siento", añadió el presentador. Las fotos, perdónenme, pero me descoyuntan un poco".

