Susanna Griso, al ver a la Mariposa de 'Mask Singer': "Mis peores entrevistas han sido con Esperanza Aguirre"

Susanna Griso y los colaboradores de Espejo Público han comentado el nuevo campanazo de Mask Singer: Esperanza Aguirre se escondía debajo de la máscara de Mariposa. La expresidenta de la Comunidad de Madrid sorprendió a todos cantando en un perfecto francés Ella, elle l'a de Kate Ryan.

Lea también: "¿Por qué me miras así?": el tenso encontronazo de Joaquín Prat y Miguel Ángel Nicolás en Telecinco

"Una de las pistas subliminales, que no caísteis, son los chorizos en la barbacoa", ha apuntado la presentadora del matinal de Antena 3 a lo que Óscar Castellanos ha señalado que los famosos no graban los vídeos de las pistas, por lo que ella no sabría ese detalle 'maligno'.

Esperanza Aguirre, la peor entrevista de Susanna Griso

Los tertulianos también han asegurado que Aguirre tiene mucho carácter, algo que ha confirmado la propia Griso: "Te lo digo yo que he tenido bastantes entrevistas muy sonadas con ella".

"Es más, te diré que las dos peores entrevistas de mi vida han sido con Esperanza Aguirre", ha dicho recordando la vez que la política se enfadó con ella y "me empezó a contestar con monosílabos".

Lea también: Cristina Pardo deja 'Liarla Pardo' pero el programa seguirá en La Sexta, ¿con cambio de nombre?: la presentadora propone una solución

"Se enfadó porque, además, en ese momento su candidato no era Rato, ella quería a Ignacio González de presidente de Caja Madrid y eso generó una bronca. No le gustaron mis preguntas y fue tremenda", ha añadido.