"¿Por qué me miras así?": el tenso encontronazo de Joaquín Prat y Miguel Ángel Nicolás en Telecinco

El Programa de Ana Rosa ha analizado este jueves en su llamado 'club social' todo lo ocurrido durante la última gala de Supervivientes 2021. Joaquín Prat y Miguel Ángel Nicolás acabaron protagonizando un tenso encontronazo mientras repasaban las imágenes del reencuentro de Tom Brusse con la madre de Melyssa.

El marroquí no pudo contener las lágrimas al ver a la que fuera su suegra, que no dudó en abrazarlo ante las cámaras del reality a pesar de lo mal que se lo hizo pasar a su hija en La isla de las tentaciones. Jorge Javier alabó el gesto de ambos, destacando que habían dado un gran "ejemplo" a toda España.

"Creo que la emoción de Tom viene con lo que él dice, pero sin perder de vista que su madre falleció, Tom es huérfano de madre, y en Nela ha encontrado esa madre o esos momentos", opinó el presentador, que mientras hablaba notó cierta incredulidad por parte de uno de sus tertulianos, Miguel Ángel Nicolás.

Joaquín Prat y Miguel Ángel Nicolás chocan por Supervivientes

"¿Por qué me miras así?", le soltó muy serio el presentador antes de producirse un choque entre ellos. "De verdad, ¿por qué eres tan descreído de las emociones y de todo? No sé, no lo entiendo", dijo enfadado Prat antes de que el periodista se explicase. "Hay emociones que te crees y emociones que no te crees, el muchacho le da el abrazo, escucha los aplausos del público y se viene arriba", opina el colaborador.

"Esta señora lo habrá pasado fatal por cómo lo ha pasado su hija", añadió antes de que Quintana también diera la cara por Tom. "Oye, dejaos del público y no sé qué, este chico ha convivido con la madre de Melyssa que le ha tratado fenomenal y le tiene cariño". "Y ha sido una madre para él sin olvidar la ausencia de la suya", volvió a repetir Prat.