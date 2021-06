Amenazan al hermano de Lara Sajen por su 'relación' con Jorge Javier: "Se creen que estamos juntos"

Jorge Javier Vázquez ha sido uno de los pocos rostros televisivos que ha naturalizado ante las cámaras el uso de aplicaciones para ligar. En más de una ocasión, el presentador estrella de Telecinco ha hablado de las aventuras que ha vivido gracias a herramientas como Grindr o Tinder.

Este jueves, durante la última gala de Supervivientes, el catalán ha dejado a todos en shock al revelar cuál ha sido su último ligue a través de este tipo de vías de contacto. Todo comenzó después de que Jorge Javier lanzara un piropo en directo a Topu, el hermano de Lara Sajen.

"Estas más mono desde que fuiste a Honduras", le ha soltado de buenas a primeras al defensor de la concursante. "Escucha, deja de decirme cosas que luego me escriben... ¿Tú tienes algo con una persona que tiene once millones de seguidores?", le preguntó el hermano de la robinsona al presentador antes de que este contara una sorprendente historia.

El último ligue de Jorge Javier ¿con un jeque de Dubai?

"A ver es que me escribió uno de Tinder que era bastante mono", arrancó a explicar Jorge. "Salía su Instagram, y tenía once millones de seguidores. Dije: '¿Y se va a fijar en mí?'. Bueno lo voy a decir, se ve que era mentira... Era un príncipe de Dubai, con niños y todo", contó dejando a todos sorprendidos.

"Es que me escribió él, me escribió alguien preguntándome que cómo me iba a meter con alguien que estaba comprometido con otra persona. Me amenazaron y todo. Por estar supuestamente juntos, era un tono de amenaza", ha desvelado Topu. "¿Tú te crees que si yo estaría comprometido con el jeque de Dubai iba a estar aquí un miércoles?", zanjó Jorge Javier provocando las risas de todo el plató.

"Me dijeron que me iban a esperar a la salida de aquí en tono de amenaza porque en teoría estábamos tu y yo juntos", le hizo saber el hermano de la concursante. "Qué horror, si el príncipe tenía hasta niños", concluyó el catalán antes de dar paso a otro tema.