El chasco que se llevó una soltera de 'First Dates': "Quería un Richard Gere y me encontré con Fernando Esteso"

Rosicler, una elegante mujer de 56 años, se llevó un gran chasco nada más entrar al restaurante de First Dates y ver a Jordi, la cita que el programa le había encontrado para ella. Quizás es porque tenía las expectativas un poco altas.

"Yo quiero un Christian Grey para todas las noches", dijo primero a las cámaras del programa para después decir que "vine buscando un Richard Gere o George Clooney y me encontré con un Fernando Esteso".

Rosicler, en 'First Dates': "Quiero un Christian Grey para todas las noches"

Hay que decir que Rosicler tampoco fue del agrado de Jordi. "Cuando la he visto por primera vez la he visto demasiado elegante. Su forma de vestir no me ha gustado", aseguró.

El poco feeling se notó desde el principio y Rosicler también se lamentó del aspecto "informal" de Jordi. Tampoco se creyó que fuera deportista: "Levantará vasos o tenedores", dijo ella en tono irónico.

Como era de esperar, la cita no remontó. "No tendría una segunda cita como pareja con Jordi, como amigos sí", señaló Rosicler al final. "Me da la sensación que no está buscando una relación a largo plazo sino a corto porque para mí el sexo no es una prioridad total en una pareja, es un complemento".