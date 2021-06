Cristina Pardo deja 'Liarla Pardo' pero el programa seguirá en La Sexta, ¿con cambio de nombre?: la presentadora propone una solución

Cristina Pardo e Iñaki López dejan sus respectivos programas en La Sexta para hacerse cargo, a partir de septiembre, se Más vale tarde. La pareja sustituye a Mamen Mendizábal, que se marcha después de casi diez años.

Iñaki López abandona La Sexta Noche tras ocho temporadas en antena. Se desconoce quién tomará las riendas del programa de actualidad que se emite en el prime time de los sábados. "Dejo mi horario de hostelero", bromeó el periodista este miércoles durante una charla con Mamen Mendizábal.

'Liarla Pardo' sin Cristina Pardo, ¿cambiará el título del programa?

Cristina Pardo también se va de su programa. "Estoy muy agradecida a mi equipo y a la etapa que he hecho en Liarla Pardo porque he sido muy feliz, he podido hacer cosas que me han gustado mucho", dijo.

"El programa va a seguir", confirmó. "Espero que tenga larga vida". Ahora bien, ¿con qué nombre? "Siempre pueden fichar a mi padre para presentarlo", bromeó la presentadora, cuyo apellido forma parte del título del programa.